В Тюмени при досмотре багажника у водителя нашли наркотик

Был найден гашиш общим весом 11,89 грамма Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Дружбы утром 21 ноября сотрудники ДПС обнаружили крупную партию гашиша в багажнике автомобиля «Volkswagen Golf». Наркотик изъяли у 28-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

«За рулем автомобиля находился мужчина 1997 года рождения. В ходе доверительной беседы с правоохранителями автомобилист признался, что имеет при себе запрещенное вещество. В присутствии понятых полицейские обнаружили в багажнике сумку, в которой хранилось вещество растительного происхождения», — пишут в посте группы «ВКонтакте».

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, и в ходе беседы молодой человек добровольно сообщил, что при себе имеет запрещенное вещество. При досмотре в багажнике в присутствии понятых была обнаружена сумка со свертком из пищевой пленки. Экспертиза установила, что это гашиш общим весом 11,89 грамма.

По факту находки возбуждено уголовное дело по первой части статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Тюменец пояснил, что приобрел гашиш для личного употребления. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.