«Толпы народу и длительные ожидания»: что больше всего бесит тюменских студентов в автобусах

Тюменские студенты столкнулись с проблемой: они не могут нормально добираться на пары в университет из-за проблем с общественным транспортом. Этой информацией они поделились с местными депутатами партии ЛДПР. Что больше всего бесит обучающихся в работе автобусов — в материале URA.RU

Что беспокоит молодых людей

У студентов узнали, какие проблемы они видят в работе общественного транспорта. Было выявлено несколько сложностей. В первую очередь, это переполненность машин в утренние часы. Молодым людям приходится пропускать по паре рейсов банально из-за того, что зайти в салон невозможно, он забит под завязку.

Специалисты партии также рассказали URA.RU, что студентов беспокоит и частота появления автобусов. Особенно актуальна эта проблема для маршрута №42, который связывает центр города с микрорайоном Войновка. Интервалы движения слишком велики.

Среднее время ожидания общественного транспорта может достигать едва ли не получаса. А пользоваться такси слишком затратно. По заверениям самих молодых людей, стоимость одной поездки до вуза утром составляет в среднем 600 рублей.

Как будут решать проблемы

В партии агентству URA.RU рассказали, что на данный момент составляется аналитическая справка всех актуальных проблем, которая впоследствии будет озвучена на заседаниях городской или областной думы. Данный процесс займет полторы недели. После этого будет инициирована работа по устранению уязвимых точек.