В зоне СВО погиб лесничий из Тюменской области
Мужчина ушел на СВО в 2024 году
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Лесничий из Тюменской области Алексей Белов погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
Алексей Белов был опытным и уважаемым профессионалом с более чем 12-летним трудовым стажем, девять из которых он проработал в Тюменском управлении лесами. «За профессионализм и преданность делу он был неоднократно отмечен почетными наградами лесного ведомства», — сообщили в департаменте. В 2005 году Белов уже выполнял воинский долг, служа в составе объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона. В 2024 году он отправился в зону СВО.
В обязанности лесничего входила охрана лесов от пожаров, борьба с браконьерством и лесонарушениями, обеспечение санитарной безопасности и воспроизводство лесов. Коллеги и близкие запомнили Алексея Белова как ответственного и преданного своему делу человека.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области похоронили Константина Мединина. Мужчина также погиб в зоне СВО.
