Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В зоне СВО погиб лесничий из Тюменской области

21 ноября 2025 в 19:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина ушел на СВО в 2024 году

Мужчина ушел на СВО в 2024 году

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лесничий из Тюменской области Алексей Белов погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона. 

Алексей Белов был опытным и уважаемым профессионалом с более чем 12-летним трудовым стажем, девять из которых он проработал в Тюменском управлении лесами. «За профессионализм и преданность делу он был неоднократно отмечен почетными наградами лесного ведомства», — сообщили в департаменте. В 2005 году Белов уже выполнял воинский долг, служа в составе объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона. В 2024 году он отправился в зону СВО. 

В обязанности лесничего входила охрана лесов от пожаров, борьба с браконьерством и лесонарушениями, обеспечение санитарной безопасности и воспроизводство лесов. Коллеги и близкие запомнили Алексея Белова как ответственного и преданного своему делу человека.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области похоронили Константина Мединина. Мужчина также погиб в зоне СВО.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал