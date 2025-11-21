В зоне СВО погиб лесничий из Тюменской области

Мужчина ушел на СВО в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лесничий из Тюменской области Алексей Белов погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоялось 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Алексей Белов был опытным и уважаемым профессионалом с более чем 12-летним трудовым стажем, девять из которых он проработал в Тюменском управлении лесами. «За профессионализм и преданность делу он был неоднократно отмечен почетными наградами лесного ведомства», — сообщили в департаменте. В 2005 году Белов уже выполнял воинский долг, служа в составе объединенной группировки войск на территории Северо-Кавказского региона. В 2024 году он отправился в зону СВО.

В обязанности лесничего входила охрана лесов от пожаров, борьба с браконьерством и лесонарушениями, обеспечение санитарной безопасности и воспроизводство лесов. Коллеги и близкие запомнили Алексея Белова как ответственного и преданного своему делу человека.

Продолжение после рекламы