Песков — URA.RU: неизвестно о сроке подписания Зеленским плана Трампа
В Кремле ничего не слышали о сроках, когда Киев должен подписать мирное соглашение
В Кремле заявили, что не знают, на чем основываются СМИ, называя сроки подписания Киевом мирного плана, переданного Белым домом. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в связи с этим нет оснований разделять оптимизм, что это будет сделано уже через неделю.
«Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такие сообщения. Поэтому здесь разделять нечего», — заявил Песков.
По данным Financial Times, который ссылается на украинских чиновников, США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября. После этого документ планируется передать Москве.
