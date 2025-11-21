Песков — URA.RU: неизвестно о сроке подписания Зеленским плана Трампа

В Кремле ничего не слышали о сроках, когда Киев должен подписать мирное соглашение Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле заявили, что не знают, на чем основываются СМИ, называя сроки подписания Киевом мирного плана, переданного Белым домом. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в связи с этим нет оснований разделять оптимизм, что это будет сделано уже через неделю.

«Мы не знаем, на чем основываются СМИ, когда дают такие сообщения. Поэтому здесь разделять нечего», — заявил Песков.