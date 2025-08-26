Власти ХМАО сохранят социально ориентированный бюджет, несмотря на санкции

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о начале формирования трехлетнего бюджета округа. По его словам, документ сохранит социальную направленность и обеспечит продолжение инфраструктурных проектов, несмотря на санкционное давление на нефтегазовый сектор.
«Сегодня мы видим, что основная отрасль экономики региона, нефтегазовая, испытывает колоссальное давление со стороны наших западных недругов, которые всячески пытаются оказать влияние на нашу страну и экономику в целом. Конечно, это имеет прямое отношение к формированию доходной части бюджета. В этих условиях мы формируем проект бюджета, понимая, что те обязательства, которые были взяты, несомненно, будут сохранены. Все, что мы начали в прошлом году, и то, что вошло в трехлетний период, будет продолжено и реализовано», — заявил Кухарук в программе «Разговор с губернатором» на телеканале «Югра».
Он отметил, что регион продолжит поддержку участников СВО и их семей. Также в бюджете сохраняются расходы на строительство социальных объектов, дорог и объектов ЖКХ.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО начали формирование бюджета на три года. По словам Кухарука, ключевым принципом станет совместное планирование документа с главами муниципалитетов.
