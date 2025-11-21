Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Экология

Ученый рассказал, какая погода ждет пермяков до конца ноября

Пермский синоптик Симакин: в конце ноября ожидается гололед и похолодание
21 ноября 2025 в 15:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В последней декаде месяца жителей региона ожидает нестабильная погода

В последней декаде месяца жителей региона ожидает нестабильная погода

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Эксперт ПНИПУ поделился с URA.RU прогнозом погоды в Пермском крае до конца ноября. По его словам, в последней декаде месяца жителей региона ожидает нестабильная погода с частыми изменениями погодных условий.

«В начале декады на погоду будут влиять чередующиеся фронтальные разделы. Днем температура воздуха может кратковременно подниматься выше нуля, также возможны смешанные осадки. К 26–27 ноября ожидается поступление более холодной воздушной массы — осадки перейдут в снег, а температура воздуха ночью опустится ниже нуля на всей территории края», — отметил специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин. 

С 21 по 23 ноября погода будет прохладной: ночью столбики термометров покажут -5…0 °C, а на севере местами до -6 °C. Днем температура составит -1…+4 °C по краю, в Перми — до 0…+4 °C. Ожидаются смешанные осадки: снег и мокрый снег. В частности, 22 ноября в Перми прогнозируется небольшой дождь и снег, в Березниках и Кудымкаре — снег, а в Чернушке — мокрый снег и дождь. Вероятна гололедица на дорогах.

Продолжение после рекламы

С 24 по 26 ноября температура сохранится около нулевой отметки: ночью -3…-1 °C, днем -1…+3 °C, при этом на севере будет холоднее. В этот период ожидается ледяной дождь, изморозь и снежная крупа.

В Перми 24-25 ноября возможен ледяной дождь, в Кудымкаре 25-26 ноября — мелкий снег и ледяная крупа, в Чернушке — обложной дождь и снег. Явлениями неблагоприятной погоды станут гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

По словам эксперта, в период с 22-25 ноября необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах в связи с гололедицей и местами ледяным дождем. Управляющим кампаниям надо быть готовыми к обработке тротуаров и очистке кровель от налипшего мокрого снега.

Значительные изменения ожидаются и с 27 ноября. В Прикамье придет более холодная воздушная масса, что приведет к резкому понижению температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -14…-9 °C, а на севере местами и до -16 °C. Днем температура будет составлять -10…-5 °C. 

Например, в Перми 27-29 ноября ночные минимумы достигнут -14…-9 °C. На севере (Кудымкар, Березники) −16…−9 °C, на юге (Чернушка) −13…−8 °C. Также ожидается преимущественно небольшой снег, местами слабая метель при порывистом ветре.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал