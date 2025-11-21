Логотип РИА URA.RU
В Тюмени появится необычная лыжная трасса. Фото

В Тюмени появится лыжная трасса в форме сердца
21 ноября 2025 в 17:10
Лыжня будет проходить на территории Комарово парка

Лыжня будет проходить на территории Комарово парка

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в Комарово парке в 2026 году появится лыжная трасса в форме сердца. Проект курирует мэр города Максим Афанасьев.  Об этом сообщил бизнесмен Александр Андросов. На данный момент строительство здания для проката лыж завершено на 70%.

Лыжня станет достопримечательностью: ее будет видно даже с самолета, а в темное время суток трассу будут освещать лампочки. «Само сердце будет иметь длину 400 метров, а общая протяженность трассы составит 3,5 километра», — рассказал Андросов. Здание проката займет площадь 450 квадратных метров и будет включать террасы и кафе.

Проект призван сделать Комарово парк еще более привлекательным для туристов и жителей города, предлагая им не только активный отдых, но и возможность насладиться необычным ландшафтным дизайном. В прошлом году году в Тюмени открыли каток в форме сердца. 

Трасса появится в 2026 году

Фото: URA.RU

