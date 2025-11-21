Тюменские слухи: рестораторов кошмарят подставные меломаны

Не бойтесь слухов - правда чаще оказывается страшнее Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Говорят, в рядах тюменских политиков задорно бурлит каша — делят то мандат в Госдуму, то еще не опустевшее место спикера облдумы. А простой народ тем временем умиляется фоточкам главы города Максима Афанасьева. Девелоперы опять настроили столько, что за три года не продать, а таксисты вернули себе рации из 90-х. Также в свежих «Слухах»: правда ли лидер КПРФ Тамара Казанцева отходит от дел, где нынче дерутся школьники и зачем Никиту Михалкова затыкали смартфонами.

Легенде тюменской политики пророчат пенсию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Випы начали делить вакантный мандат в Госдуму

Поговаривают, тюменский депутат Госдумы Эрнест Валеев не планирует избираться в федеральный парламент в 2026 году. Дескать, народный избранник склоняется к тому, чтобы завершить политическую карьеру. Эти слухи вызвали оживление в тюменском политическом бомонде. «Валеев еще четкого ответа не дал, но желающих на его мандат уже масса. Окончательное решение от депутата ожидается к февралю», — шепчутся слухачи.

Спикер облдумы противится пенсии

Спикер тюменского парламента Фуат Сайфитдинов, вопреки слухам, пока не намерен уходить на пенсию в 2026 году. Инсайдеры, близкие к заксобранию, отмечают, что его позиции на посту председателя сильны, а сам он готов продолжить работу. «Слухи об уходе распускают парламентарии, у которых есть амбиции побороться за его место. Однако элиты его фигура полностью устраивает. Уход Сайфитдинова неизбежно приведет к ослаблению ямальской группы, что никому не нужно. Главное, что здоровье ему позволяет работать еще один созыв», -- шепчут слухмейкеры.

«Красная леди» отходит от дел

В тюменском обкоме КПРФ все реже видят секретаря Тамару Казанцеву, отмечают слухачи. Якобы последние несколько месяцев она исполняет исключительно представительские функции — награждает сторонников и посещает торжественные мероприятия. «Операционная работа осталась на аппарате и на некоторых депутатах. Видимо, должность секретаря отделения партии превращается в почетную пенсию», — говорят сплетники.

И чтобы в этот раз никаких ...ОП! Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр не хочет допустить прошлых ошибок на своей лыжне,...

Источники сообщают, что новый проект лыжни в виде сердца находится под личным и особо строгим контролем главы Тюмени. В кулуарах поговаривают, что мэр Максим Афанасьев курирует буквально каждый изгиб и сантиметр будущей трассы. Причина такой дотошности проста: никто не хочет повторения истории с катком «Сердце Тюмени», когда вместо желаемой формы получилось нечто весьма абстрактное. Шепчутся, что Афанасьев очень трепетно относится к имиджу проекта и дал строгое указание: никакого «ожидание-реальность», только идеальное воплощение идеи.

...а его жест умилил тюменцев

В Тюмени темой для обсуждения стало фото, размещенное в соцсетях мэра Максима Афанасьева. Отчет о походе на спектакль Никиты Михалкова «12» заинтересовал тюменцев не отзывом о впечатлениях, которые получил глава администрации, а языком его тела. «На одном из снимков Афанасьев позирует в компании коллег и своей супруги. Не все заметили, но есть в этом кадре кое-что крайне умилительное. А именно: как мэр держит за руку жену Татьяну. Такой ненарочитый, интимный жест, много говорящий о взаимоотношениях в паре. Степень милоты лично у нас зашкалила», — делятся инсайдеры.

Лишенный жилья тюменский авторитет переехал за город

Знающие люди поговаривают, что бывший тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, больше известный как Ганс, решил переехать за город — подальше от городской суеты. По мнению слухмейкеров, это произошло после того, как его роскошный особняк пошел под снос по КРТ. «Ганс решил отказаться от покупки жилья в черте Тюмени. Компенсации, которую ему выплатили за снос жилья по КРТ, хватило на приобретение частного дома. Говорят, что в городе теперь он появляется крайне редко», — судачат слухачи.

Таксисты вернулись в эпоху «Але, гараж» Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские таксисты возвращают рации

Ходят слухи, что некоторые тюменские таксопарки закупают рации, чтобы оставаться на связи с водителями во время перебоев в работе мобильного интернета. И таксисты охотно берут оборудование в аренду у работодателя. «Работа агрегаторов такси прочно завязана на стабильном мобильном интернете. А сейчас, как мы знаем, с этим периодически наблюдаются проблемы. В девяностые и нулевые это был единственный способ связи между водителями и диспетчерами. И вот опять», — отмечают инсайдеры.

Тюменские школьники устраивают разборки в «Роблоксе»

Знающие люди поговаривают, что тюменские школьники стали устраивать разборки в онлайн-игре «Роблокс». Якобы в случае конфликта между подростками вместо школьных драк они устраивают баталии в популярной игрушке. «Тюменские ученики вместо „стрелок за школой“ выясняют отношения в онлайне. Там и подраться можно, и гонки устроить, и марафон пробежать. При этом и лица целыми останутся, и с руководством школы проблем не будет. Креативное поколение, ничего не скажешь», — смеются слухачи.

Бизнес не может понять посыл властей,…

В бизнес-сообществе все чаще посмеиваются над тем, что тюменский экспортный форум не может найти себе постоянную площадку. Мол, выглядит это так, будто мероприятие проходное и всерьез никого не интересует. «В прошлом году проводили форум в кинотеатре торгового центра. В этом году — в музее. И это при том, что экспорт — одна из главных тем в современной экономике региона. Хочется понять: это потому что нет денег арендовать тот же технопарк или хотя бы помещение Тюменской ярмарки? Или организаторы пытаются что-то сказать таким странным выбором площадок? Если последнее, то посыл совершенно непонятен», — саркастично скалятся предприниматели.

С птицефабрики снова потянуло дымком Фото: Никита Сабашников © URA.RU

…поражается скрытности олигарха…

Недоумение близких к бизнесу слухачей вызывает завеса тайны, которой окутано ЧП с очередным сжиганием прорвы куриных тушек на птицефабрике «Пышминская». Дескать, слишком много вопросов по-прежнему остаются без ответов. «Вспомните, какой шумихой была окружена история с птичьим гриппом на Боровской птицефабрике. Город гудел чуть не полгода! А в этот раз все как будто в рот воды набрали. Россельхознадзор у себя на сайте даже новость про вспышку не написал. И даже ключевой акционер птицефабрики хранит молчание — а ведь он в городе известен вовсе не благодаря своей скрытности. Все, что известно, мы знаем из коротких постов в telegram-канале регионального инфоцентра, но там информации недостаточно», — озадаченно чешут в затылках сплетники.

…и прячет голову в виртуальный песок

Все больше предпринимателей региона обрывают связи с реальностью и уходят в виртуальное пространство. Слухачи уверены: бегство из «материальных» точек продаж на маркетплейсы вскоре примет поистине колоссальные масштабы. «Мы этого ждали еще в начале года, но тогда бизнес как будто впал в кому, просчитывая новые стратегии на фоне экономических трудностей. И вот исход продолжился: мало у кого есть деньги на аренду помещений, коммуналку и зарплату сотрудникам. Недавнее закрытие физических точек местной фабрики Divur — первый камешек грядущей лавины, которая вскоре обрушит волны малого бизнеса на региональные витрины маркетплейсов», — пророчат сибирские нострадамусы.

Застройщиков охватила горячка

Риэлторы Тюменской области невесело шутят, что местных девелоперов в последний месяц охватила какая-то непонятная хворь. Выражается она, рассказывают собеседники, в необъяснимом желании «догнать и перегнать». «Вот „Ньютон“, например, запустил новый проект в странноватой локации, хотя большинство от таких шагов сейчас воздерживается. „Паритет“ таинственно молчит, но запускает проект, который связан с коммерческой недвижимостью. Да и в целом на фоне происходящего прозвучало заявление, что, мол, план по вводу жилья в этом году перевыполнят аж на 300 тысяч квадратов. Похоже на нездоровую горячку», — рассуждают те, кому все построенное предстоит продавать.

Школьникам угрожают из-за «Макса»

Сплетники докладывают, что в одной из школ педсостав выбрал крайне спорный способ перевести учеников в мессенджер MAX. «Детям прямо угрожают: не поставите приложение — пойдете писать объяснительную к директору. Все это — в грубой и не терпящей возражений форме. Против мессенджера ничего не имеем, а вот педагогические навыки учителей вызывают вопросы: вместо того, чтобы нормально объяснить, для чего это нужно и важно, учеников просто запугивают. И какой реакции в ответ они ждут, интересно?» — рассуждают источники.

У пациентов заканчивается терпение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Страховые завалят жалобами на больницы

Поговаривают, что тюменцы настолько устали месяцами ждать попадания на прием к врачам узких специальностей, что решили бороться с системой категорично. Горожане вспомнили, что существует закон, по которому срок ожидания не может превышать двух недель. И серьезно настроены завалить страховые и Росздравнадзор жалобами на поликлиники. «Люди объединяются и готовят обращения. Как учреждения будут выходить из ситуации — непонятно. Ведь чаще всего проблема просто в отсутствии нужных специалистов, не с потолка же их брать? Вот только права пациентов на получение помощи тоже никто не отменял. А если кому-то из „ждунов“ станет сильно хуже в ожидании приема — больницы одним штрафом не отделаются», — говорят сплетники.

Отзывы провоцируют разводы

Слухачи рассказывают, что в Тюмени ожидается волна разводов из-за случайного совпадения. «Одна девушка рассказала своей подруге, что хочет устроиться в стриптиз-клуб. Та из интереса полезла читать на него отзывы, и внезапно обнаружила там хвалебный опус от своего мужа. Истерика — скандал — развод. Но мало того: тюменка пошла в городской чат для женщин и посоветовала местным дамам тоже проверить своих благоверных. И что началось! Мужчинам предъявили и за отзывы, и за обнаруженные в телефонах номера развлекательных заведений 18+ под именами типа „Вася работа“, и за другие вскрывшиеся „шпионские“ штучки», — хохочут инсайдеры.

Подаренную хоббидогерше хаски могут отдать в приют

Поговаривают, что подарок соседей — щенок хаски — ошарашил маму девочки, которая ранее занималась выгулом воображаемой собаки. Соседи семьи шепчутся, что родительница недовольна презентом, и по утрам дом оглашается не только собачьим воем, но и бурными выяснениями отношений по поводу нового питомца. «Пару раз видел их, они громко обсуждали на улице вариант возврата питомца, девочка плакала, а мама говорила с ней на повышенных тонах», — сообщил источник. Слухачи, которые бдительно следят за районом, утверждают: девочка назвала песика Одиссеем и гуляет с ним у дома трижды в день. Кто знает, может, мама просто ворчит для порядка, а на самом деле все не так уж и плохо?

Родители вздохнули с облегчением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росводоканал взял под контроль спуск к реке

На Метелевском водозаборе, где недавно дети чуть не устроили драму на тонком льду Туры, произошли изменения. Родители детей в Метелеве сообщают, что сотрудники компании теперь патрулируют территорию у воды. «Спуск к реке за школой так и манил детей своей доступностью, Сейчас вот появился хоть какой-то присмотр. Вчера мои ходили туда гулять с собакой, их не пустили», — пишет мама школьников в родительском чате. В ответ пошли радостные комментарии: можно выдохнуть спокойно. Один вопрос — надолго ли?

Тюменку обвиняют в пиаре на мордобое

Слухачи шепчутся, что тюменка Александра Кузнецова, которая утверждает, что сожитель избил ее из-за отказа купить мотоцикл, не добьется правды. Якобы у ее экс-возлюбленного очень серьезные «подвязки» как в силовых структурах, так и в системе здравоохранения. Более того, поговаривают, что мать мужчины работает в той самой больнице, куда доставили Александру, что и объясняет отсутствие информации о сотрясении мозга в медзаключении. Но это еще не все! Особо циничные слухачи, близкие к фигурантам, и вовсе сомневаются в правдоподобности истории. «Вся эта драма не более чем хайп, разыгранный для продвижения их странички в соцсети», — заявляют недоброжелатели.

Власти «отменяют отмены»

В кругах тюменских родителей ходят слухи, что мамы и папы школьников искренне не понимают, по какой причине тюменские власти на ежедневной основе публикуют информацию об актировках. На улице, несмотря на глубокий ноябрь, стоит плюсовая температура — очевидно, что при таких погодах ни о какой отмене занятий и речи быть не может. «Вопрос к этим сообщениям об актировках один: „Зачем?“ Вряд ли хоть кто-то сомневался, идти ли в школу», — судачат слухачи.

Звезда кино и телевидения давно не видал такого интереса к своей персоне Фото: Роман Наумов © URA.RU

Тюменцы затыкали смартфонами Михалкова

Говорят, что приезд Никиты Михалкова в Тюменскую область вызвал в регионе какой-то нездоровый ажиотаж. Дескать, буквально каждый, кто с ним контактировал, захотел сделать на память пару фото. А благодаря тому, что Никита Сергеевич посетил далеко не парочку локаций, со знаменитым актером и режиссером сфотографировалось едва ли не половина Тюмени. Среди них нефтяники, рестораторы, журналисты — да все подряд лезли к актеру со своими смартфонами. «Михалков, конечно, навел шороху. Ни Расторгуев, ни Мот, ни Буланова — ни один деятель культуры не получал столько внимания к своей персоне», — удивляются слухачи.

Школы начали вооружаться

Ходят слухи, что тюменские школы начали активно закупать «оружие». Однако не все так страшно, как звучит. Общеобразовательные учреждения, дескать, ищут поставщиков макетов российских винтовок, а также инвентаря для пневматической стрельбы. Как предполагается, их могут использовать для обучения детей начальной военной подготовке. Хотя звучит страшненько. «Главное, чтобы за таким „инвентарем“ следили повнимательнее», — переживают слухачи.

Пассажиры потерялись в Рощино

Поговаривают, в тюменском аэропорту Рощино после торжественного открытия нового крыла здания начались неожиданные логистические приключения. По слухам, пассажиры теперь проходят своеобразный квест: регистрация осталась в старом здании, досмотр почему-то перенесли в новое, а между ними — дорога вникуда, где нет ни одной таблички, объясняющей, куда вообще идти. Злые языки болтают, что единственный заметный указатель ведет в бизнес-зал, и в итоге половина народа пытается прорваться туда, надеясь, что это и есть путь на вылет, а другая половина наугад ныряет в «какой-то непонятный коридор» — авось туда. Пассажиры шутят, что, если так пойдет и дальше, в Рощино скоро будут выдавать маршрутные карты, компасы и сопровождение проводника.

Заведениям приходится хорошенько думать, прежде чем выполнять капризы клиентов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Рестораторы возненавидели меломанов

Говорят, тюменские рестораторы все чаще вздыхают тяжелее, чем их кофемашины на утреннем пике. Гости якобы требуют «музыку погромче», «музыку потише», «музыку понежнее», «музыку поагрессивнее», а лучше — «как в том видео из TikTok, но не совсем». При этом, по слухам, сами рестораторы каждый год выкладывают около 400 тысяч, чтобы просто включить любую мелодию и не нарваться на штрафы от правообладателей. Шепчутся, что по заведениями сейчас ходят целые «тайные меломаны» — проверяющие под видом обычных посетителей. Сядут, закажут супчик, а потом внезапно достают не ложку, а акт проверки: «Мелодия, между прочим, звучит без лицензии!». Поговаривают, что некоторые попавшие под такие рейды предприниматели влетели на такие суммы, что им пришлось закрываться — «не потянули этот музыкальный марафон». Теперь, говорят, рестораторы встречают каждого нового гостя настороженно: вдруг он не ужинать пришел, а слушать саундтрек и записывать, что играло?

Тюменский блогер перепутала миллионера с бедным

В тюменских блогерских кругах обсуждают новую историю вокруг известной инфлюенсерши, которую в интернете называют Теренюшей (в миру — Светланой Захаровой). Поговаривают, что еще весной девушка интриговала подписчиков загадочными сторис о «встрече с миллионером мечты» — намекала то на бизнес-класс, то на дорогие ужины, то на внезапно появившиеся букеты, «которые не купишь за деньги, а только за чувства». Однако слухачи шепчут, что вся романтическая интрига на деле оказалась куда прозаичнее. Якобы загадочный «миллионер» оказался обычным парнем, который ни разу не был за границей и живет в съемной однушке на окраине Москвы. Злые языки утверждают, что подписчики теперь гадают: то ли роман был красивым маркетингом, то ли сама Теренюша влюбилась так сильно, что решила приукрасить реальность, — для контента, конечно же.