Тюменец запугал семью следователей угрозами расправы и изнасилования
За два преступления мужчина заплатил штрафы
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени инженер одной из сервисных компаний угрожал семье следователей физической расправой и изнасилованием. Информация представлена в судебном акте по делу. За угрозу применения насилия в адрес представителей власти мужчину оштрафовали.
«Старший следователь одного из следственных отделов СК РФ по Тюмени, выполняя рабочие обязанности, с личного сотового телефона позвонила потерпевшей по делу о невыплате зарплаты, чтобы пригласить ее на дачу показаний. По номеру, который был указан в деле, ответил мужчина. В ходе разговора он начал оскорблять следователя, угрожать ей физическим и сексуальным насилием. После того, как женщина положила трубку, обвиняемый еще не менее десяти раз названивал ей на телефон и в мессенджер», — следует из документов.
Сотрудница восприняла угрозы незнакомца реально и опасалась за свою жизнь и здоровье. Тем более, что она представилась ему во время первого звонка и сообщила адрес своего места службы.
Ища защиты женщина рассказала о случившемся супругу, тоже сотруднику следственного комитета. Он позвонил агрессивному незнакомцу, чтобы поговорить, но в ответ услышал угрозы, аналогичные тем, что поступили его жене. Мужчина на том конце провода также утверждал, что знает начальника следователя и добьется ее увольнения.
По итогу супруга подала рапорт о произошедшем своему руководству. Далее бумаги направили в полицию, после чего прошла проверка и было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого установили, им оказался главный инженер одной из сервисных компаний. На работе его охарактеризовали как ответственного и надежного человека, занимающегося благотворительностью и пользующегося уважением коллег. Тюменец пояснил, что угрожал следователям в состоянии опьянения.
По итогу мужчину приговорили к штрафу в 40 000 рублей. Осудили его и еще по одной статье — за хранение наркотиков в крупном размере. У него на участке обнаружили высушенную коноплю, ранее собранную тюменцем на поле и хранящуюся для личного употребления. Наказанием также стал штраф.
