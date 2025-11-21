Тюменец запугал семью следователей угрозами расправы и изнасилования

За два преступления мужчина заплатил штрафы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени инженер одной из сервисных компаний угрожал семье следователей физической расправой и изнасилованием. Информация представлена в судебном акте по делу. За угрозу применения насилия в адрес представителей власти мужчину оштрафовали.

«Старший следователь одного из следственных отделов СК РФ по Тюмени, выполняя рабочие обязанности, с личного сотового телефона позвонила потерпевшей по делу о невыплате зарплаты, чтобы пригласить ее на дачу показаний. По номеру, который был указан в деле, ответил мужчина. В ходе разговора он начал оскорблять следователя, угрожать ей физическим и сексуальным насилием. После того, как женщина положила трубку, обвиняемый еще не менее десяти раз названивал ей на телефон и в мессенджер», — следует из документов.

Сотрудница восприняла угрозы незнакомца реально и опасалась за свою жизнь и здоровье. Тем более, что она представилась ему во время первого звонка и сообщила адрес своего места службы.

Ища защиты женщина рассказала о случившемся супругу, тоже сотруднику следственного комитета. Он позвонил агрессивному незнакомцу, чтобы поговорить, но в ответ услышал угрозы, аналогичные тем, что поступили его жене. Мужчина на том конце провода также утверждал, что знает начальника следователя и добьется ее увольнения.

По итогу супруга подала рапорт о произошедшем своему руководству. Далее бумаги направили в полицию, после чего прошла проверка и было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого установили, им оказался главный инженер одной из сервисных компаний. На работе его охарактеризовали как ответственного и надежного человека, занимающегося благотворительностью и пользующегося уважением коллег. Тюменец пояснил, что угрожал следователям в состоянии опьянения.