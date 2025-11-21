Мошенники украли личность тюменки и от ее имени разводят туристов по всему миру

Жительница Тюмени Полина Каменская стала жертвой мошенников в Telegram. Во время подготовки к путешествию на Бали у нее украли личность, и теперь преступники разводят туристов по всему миру, используя ее имя и фото паспорта. Об этом сообщили журналисты telegram-канала «База».

«Путешествие на райский остров Бали обернулось для меня проблемами, перевернувшими жизнь», — рассказала Полина Каменская «Базе». Девушка сообщила, что проблема возникла, когда она искала варианты аренды байка на Бали в telegram-каналах. Она списалась с «менеджером», которая попросила фото с паспортом якобы для составления договора. После того как Полина перечислила аванс, «менеджер» перестала выходить на связь и удалила переписку. Вскоре от имени Полины начали появляться фейковые предложения об аренде квартир в Москве и Санкт-Петербурге, трансферах в Стамбуле и Италии, а также об обмене валюты в Анталии.