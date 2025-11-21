Пробки, транспорт и зеленый каркас: как столичные эксперты решат главные проблемы Тюмени

Результаты мастер-плана станут видны к 2040 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени закончили первый этап разработки мастер-плана центра города — анализ состояния территории. Следующие задачи — составление программы развития и непосредственно перестройка. Ведение проекта доверили Институту Генплана Москвы, за плечами которого мастер-планы Астраханской агломерации, Дербента, Минеральных Вод, Якутска, Алтая и тысячи других разработок. В Тюмени эксперты организации уже отметились решениями, которые удивили горожан и… ссорой с главой города Максимом Афанасьевым. Корреспондент URA.RU пообщался со специалистами Института. Каким будет Сити, перенесут ли автовокзал и СИЗО на «задворки», и что делать с кошками в кошачьем сквере — в материале агентства.

Расскажите, когда вы впервые посетили Тюмень? Какие особенности города сразу подметили?

Николай Кикава — заместитель директора Института: Первый раз я побывал в Тюмени в прошлом году, выступал на урбан-форуме, как раз транслировал методы городского планирования, которые показывает наш институт. Это стало первой точкой общения нас, как института, с Тюменью. Здесь я сразу отметил выдающееся качество городской среды. На фоне других городов, сопоставимых по масштабу и потенциалу, это ухоженный, красивый город с достаточно мощным девелоперским сообществом, которое научилось строить хорошо.

Ольга Здорова — главный архитектор проекта: Я первый раз посетила Тюмень в конце апреля, как раз когда мы приезжали на первую нашу установочную сессию. На меня произвела впечатление богатая история и культурное наследие. Тюмень по праву претендует на статус столицы деревянного зодчества в Сибири. Есть хорошие качественные примеры современного благоустройства — сквер Згерского, Крапивина.

Александр Мордвин — руководитель архитектурно-планировочного объединения Института: Я отдельно отмечу людей. Насколько они вовлечены, как сильно они радеют за город, не везде такую отдачу встречаешь. Они и сами предлагают много идей, профессионально разбирают наши предложения.

Что насчет проблем города? Понимали ли вы сразу, с чего стоит начать мастер-план? Например, ваш коллега из центра «Сибирь» Дмитрий Селивохин нам говорил, что пробки — главный недостаток…

Николай Кикава: Откровенно говоря, у вас не только с пробками проблемы, в целом с парковочной политикой. Есть вопросы к общественным пространствам, водно-зеленому каркасу. Отдельное внимание уделю логу реки Тюменки — уникальный природный объект. Но в каком состоянии он находится… Дикоросы, пройти невозможно, все застроено гаражами.

Александр Мордвин: Действительно в Тюмени большой уровень автомобилизации. Это связано и с уровнем достатка людей, и общественный транспорт не всех устраивает. Потому что запросы на запуск альтернативного транспорта были.

Ольга Здорова: Есть и такая положительная тенденция в Тюмени, что буквально за последние 20 лет значительно выросли демографические показатели. Похвастаться таким может не каждый город, но это является причиной вызовов, которые встали перед нами. Город быстро вырос, а инфраструктура не поспела.

Есть уже понимание, с чего стоит начать реализацию мастер-плана?

Николай Кикава: Развитие будет осуществляться по этапам. Сейчас мы, как врачи, нашли все, что в городе болит. И на основе выявленных недостатков и преимуществ мы должны предоставить рецепт по лечению градостроительных недугов. Первый этап — анализ текущего состояния территории, мы выполнили, результаты доложили главе, вашим депутатам, выделили приоритетные площадки.

У нас уже есть определенные задумки, но раскрывать их пока не будем. Мы должны со всех сторон глубоко проанализировать, испытать, провести стресс-тест нашего решения.

Ольга Здорова: Сейчас мы в начале второго этапа — формирование сценариев развития города. Мы регулярно проводим совещания с главой города Максимом Афанасьевым, с профильными департаментами. После того, как мы придем к консолидированной позиции, пройдет новая стратегическая сессия, можно будет говорить о первоочередных решениях и продолжениях.

Кстати о предложениях. Во время встреч с чиновниками и горожанами какие проекты вы отметили для себя? На что есть большой запрос?

Ольга Здорова: Люди хотят комфортную городскую среду — обновления озелененных территорий, зрелищных зданий для крупномасштабных мероприятий, есть большой запрос от бизнеса на экспоцентр для урбан-форумов, конференций. Вообще очень развит в Тюмени деловой туризм, поэтому нужны соответствующие объекты для его развития. Еще у Тюмени очень серьезная база в сфере науки и образования. И один из экспертов подсветил, что можно даже заниматься педагогическим туризмом, начиная с создания ремесленного училища.

Относительно набережной — сейчас уже разрабатываются проекты благоустройства компанией «ИСТ» совместно с центром стратегического развития «Сибирь». Также идет работа по наполнению Цветного бульвара. И что еще касаемо идей жителей — в ближайшее время запланировали совещание со студентами ТИУ. У них будет возможность показать свои проекты, их очень много как раз связанных с центральной частью города.

Еще во время встречи с экскурсоводами мы обсуждали сквер Сибирских кошек. Прозвучала интересная идея совершить «кошачий обмен» между Тюменью и Санкт-Петербургом.

Николай Кикава: Важно подчеркнуть крайне бережное и внимательное отношение жителей к культурному наследию. Всех беспокоит судьба исторических зданий, объектов деревянного зодчества. Можем заверить — речи о высотной застройке центра не идет, не нужно бояться, что Тюмень превратится во второй Манхэттен. Наша задача — создать ДНК города, сохранив наследие, дух, идентичность, отличающую Тюмень от других городов России.

Но в рамках мастер-плана рассматривается и вариант размещения Тюмень-сити. А вы говорите, что высотной застройки не будет. Что же тогда представит из себя наш Сити?

Николай Кикава: Нужно понимать, что это не проект московских масштабов, речь идет о среднеэтажной застройке. Я бы назвал это деловым центром с офисными помещениями класса А, на которые сейчас в городе есть спрос.

Ольга Здорова: У Тюмени есть свои амбиции, нам не нужен второй Москва-Сити и третий Дубай. Максим Викторович говорил, что Сити может и быть в стиле столицы деревень. Но это не равно деревянная маленькая архитектура. Есть очень хорошие варианты, например, в Барселоне, где в богатую историческую среду гармонично вписаны классные современные проекты, не копирующие формы прошлого.

На одной их последних сессий вы выделили 15 самых перспективных территорий в центре, в число которых вошли СИЗО, Гостиный двор (действующий военкомат), пристройки монастыря. Но возникает вопрос: что тогда делать с этими объектами и куда им переезжать?

Ольга Здорова: Для каждой из этих территорий мы обсуждали возможные варианты размещения вместе с экспертами. Мы написали официальные запросы во все учреждения, которые попали «под горячую руку» — в УФСИН, епархию, мы активно работаем и изучаем интересы собственников и пользователей этой земли. И когда мы это все аккумулируем вместе, сможем представить несколько сценариев, что делать на этих участках и куда девать эти объекты.

Еще одно важное здание, про которое говорили в контексте мастер-плана — это автовокзал. Рассматривается ли вариант его переноса в центр города в рамках этого проекта?

Александр Мордвин: Решение о переносе автовокзала — это такой серьезный момент, который обычно решается в рамках мастер-плана на весь город. Что сейчас мы можем рассказать — генеральным планом предусмотрено строительство автостанции недалеко от железнодорожного вокзала. Тем самым у нас есть предпосылки для размещения транспортно-пересадочного узла.

Нужно понимать, не помешает ли перенос автовокзала дорогам, не будет ли он перегружать центр города. Ведь наш главный принцип — не навреди. На втором этапе мы рассмотрим такой сценарий. Нам важно распределить застройку по функционалу и объему так, чтобы она не усугубила дорожно-транспортную ситуацию.

Также на одной из встреч Максим Викторович вас поругал, указав на нехватку исследований и анализа. Как вы отнеслись к такой критике?

Николай Кикава: Обратная связь категорически важна. Вовлеченность первого лица в разработку самого документа и в работу — это редкость. Мы не воспринимаем это, как негатив в нашу сторону, наоборот, это как направление и сигнал к тому, в какой часть нам надо усилить работу. И именно поэтому с момента того совещания и встречи мы провели большую работу по корректировке материалов, значительным образом углубили анализ, чтобы оправдать то доверие, которое город нам оказал. Мы очень благодарны Максиму Викторовичу, что он в своем плотном графике находит время, чтобы присутствовать и комментировать каждый раздел.

Какие у вас планы на следующий год? Можно ли говорить, что совсем скоро мы уже увидим первые результаты мастер-планирования?