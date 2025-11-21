Стало известно, когда откроется каток «Сердце Тюмени»

В прошлом году каток выглядел вот так Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Каток «Сердце Тюмени» начнет работу через две недели. В этом году его площадь увеличилась на 1 000 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил бизнесмен Александр Андросов.

«В этом году мы решили внести несколько изменений, чтобы сделать посещение катка еще более комфортным и интересным для гостей», — рассказал предприниматель. На территории появились светодиодные экраны для отображения информации и фотозона с троном. Также на катке предусмотрены информационные материалы на казахском языке — в прошлом году среди посетителей было много гостей из Казахстана.

Кроме того, на катке поменяли резиновое покрытие на всей территории и устанвоили пундус для инвалидов. Для посетителей будет доступно 611 пар коньков. В прошлом сезоне каток посетили 75 тысяч человек.

