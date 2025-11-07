Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Появились кадры с места крушения вертолета в Дагестане. Фото, видео

На месте падения вертолета в Дагестане тушат пожар
07 ноября 2025 в 18:59
Вертолет, потерпевший крушение, полностью разрушился и сгорел

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

На месте падения вертолета в Дагестане возник пожар, его удалось локализовать. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Первыми кадрами с места крушения делится ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«На данный момент пожар локализован на площади 80 кв.м.» — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Вертолет, потерпевший крушение, полностью разрушился и сгорел. По информации руководителя Центра управления регионом Дагестана Исрафилом Исрафиловым, в летательном аппарате не было туристов.

Частный вертолет Ка-226 летел из Кизляра в Избербаш. В вертолете находилось семь человек. В результате трагедии погибли четверо пассажиров. Троих пострадавших экстренно отправили в Избербашскую больницу. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии и не может быть транспортирован. После крушения возбудили уголовное дело. Вскоре из Москвы вылетят специалисты Межгосударственного авиационного комитета для участия в расследовании. На данный момент одной из рассматриваемых причин крушения является техническая неисправность.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

