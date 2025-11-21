В Челябинск и Копейск поступили 24 новых автобуса для популярных маршрутов

Новые автобусы выйдут на маршруты №2 и №15 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск и Копейск в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» поступили новые автобусы Volgabus для маршрутов №2 и №15. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В Челябинск поступили новые автобусы Volgabus — 19 для маршрута №15 и 5 для маршрута №2 Копейска. В 2025 году обновление затронет девять маршрутов агломерации, в том числе №15, 17а, 74, 95, 158к, №2 и 21а в Копейске, а также пригородные №213 и 348», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Все автобусы современны и безопасны. Они работают на природном газе, имеют кондиционеры, медиаэкраны и светодиодные табло. Подвижной состав оформлен в едином стиле.

