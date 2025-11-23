Новогодний банкет для семьи обойдется в среднем в 7-8 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2025 году стоимость новогоднего стола в Перми в среднем выросла на 7%. Больше всего подорожали красная икра, слабосоленый лосось и копченая колбаса. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха, кандидат экономических наук Юлия Карпович.

«Собрать классический новогодний стол для семьи из шести человек в 2025 году окажется в среднем на 7% дороже, чем в предыдущем периоде. Бесспорным лидером среди самых дорогих продуктов остается красная икра, цены на которую выросли на 10% до 10 тысяч рублей за килограмм в среднем. На второй позиции располагается слабосоленый лосось с ценой 1,4-1,7 тысячи рублей за килограмм, что на 9% выше, чем годом ранее. Замыкает рейтинг копченая колбаса высокого качества со стоимостью 850–1000 рублей за килограмм, она выросла на 8%», — поделилась Юлия Карпович.

Собеседница агентства отметила, что это не предел увеличения цен. Так, годовой прирост стоимости красной рыбы может достичь примерно 18% с учетом предновогоднего подорожания.

Что же касается других продуктов для праздничного стола, то мандарины подорожали на 8% до 180-200 рублей за килограмм, российское шампанское — на 7% до 350-400 рублей, шоколадные конфеты — на 12% до 650 рублей за килограмм. По словам экономиста, цены на сливочное масло стабилизировались. Этот продукт подорожал только на 9%, а не на 20%, как это было в 2024 году. Килограмм масла можно купить за 750-800 рублей. Цены на окорок или филе курицы увеличились на 5% до 220-240 рублей за килограмм.

Но есть продукты, цены на которые, наоборот, снизились. Речь идет о маринованных огурцах, которые продают на 5% дешевле. По словам Юлии Карпович, цены снизились из-за рекордного урожая корнишонов. Эксперт добавила, что в среднем новогодний стол для семьи из шести человек обойдется в 7-8 тысяч рублей.