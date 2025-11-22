В Совфеде заявили, что ЕС повторяет ошибки Гитлера, отрицая поражение Киева
По мнению Алексея Пушкова, в Европе уже не один год страдают «политической анозогнозией»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Нежелание европейских лидеров признать очевидное и их убежденность в поражении России в рамках противостояния с Украиной напоминают состояние, близкое к психическому расстройству. Такое мнение высказал сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков.
«Анозогнозия — так называется в психиатрии состояние, когда больной отказывается признать свое заболевание. Политической анозогнозией вот уже пару лет страдают лидеры Европы, которые больны нереализуемой идеей поражения России и упорно отказываются признать очевидное», — написал политик в своем telegram-канале.
По словам Пушкова, усилия американских переговорщиков, направленные на то, чтобы донести до европейцев мысль о проигрыше Украины, победе России и усугублении ситуации для Киева и западных партнеров в будущем, разбиваются о стену непонимания. Сенатор подчеркнул, что реакция Европы на план Вашингтона по разрешению украинского конфликта это наглядно подтверждает. Также Пушков отметил, что подобная позиция является характерной для Европы, приведя в пример нежелание Гитлера признавать свое поражение.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Евросоюз находится в тупике из-за мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Орбан считает, что оказание финансовой и оружейной помощи Украине со стороны Европы ухудшает ее отношения с РФ, в то время как украинская сторона отвергла американские предложения.
