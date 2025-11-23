Логотип РИА URA.RU
Стали известны соперники пермского ФК «Амкар» на следующий сезон

23 ноября 2025 в 06:33
Команды из группы «Серебро» Второй лиги встретятся весной

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» определился с составом участников весеннего этапа первенства Второй лиги (дивизион «А») в группе «Серебро». Об этом сообщила пресс-служба красно-черных.

«В группу „Серебро“ пробились 10 команд. Половина из них носит название „Динамо“. Помимо Брянска, это клубы из Ставрополя, Кирова, Владивостока и дубль „Зенита“ из Москвы. А также — ФК „Тюмень“, владикавказская „Алания“ и „Кубань“ из Краснодара», — указано в telegram-канале пермской команды.

URA.RU уже писало, что по итогам прошлого сезона «Амкар» завоевал первое место в первенстве Второй лиги (дивизион «Б»), что позволило ему подняться на уровень повыше. Теперь пермский клуб будет бороться за выход в группу «Золото».

