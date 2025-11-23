Пермь в очередной раз собрала сильнейших представителей индустрии Фото: telegram-канал Аллы Платоновой

Школа воздушной гимнастики «Полет за мечтой» из Тулы стала обладателем гран-при седьмого всероссийского фестиваля юных цирковых талантов. Масштабный конкурс под названием «Феерия» провели с 19 по 21 ноября, сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Номер „Воин“ принес тульским гимнастам главный приз Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов», — написала министр в своем telegram-канале. По словам Платоновой, событие акцентирует внимание на значимости циркового искусства и способствует развитию детских коллективов, так как именно в любительских студиях зарождаются будущие звезды.

В этом году на отборочный тур поступило 228 заявок от 63 цирковых объединений из различных регионов РФ, включая Подмосковье, Иркутскую область, Алтайский край и Республику Крым. В заключительный этап прошли 54 номера, а Пермь приняла 31 коллектив и 142 участника.

В этот раз жюри фестиваля, бессменными председателями которого являются руководители Большого Московского цирка Аскольд и Эдгард Запашные, учредило специальную награду имени чемпиона мира по магии, народного артиста России Владимира Данилина. Эту награду за номер «Цветение сакуры» получил пермский народный цирковой коллектив «Эквилибриум».