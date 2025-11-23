Логотип РИА URA.RU
Вход в Пермский зоопарк и акватеррариум сделали бесплатным, но не для всех

В течение трех недель у волонтеров есть шанс посетить Пермский зоопарк бесплатно
23 ноября 2025 в 07:37
Акцию в зоопарке приурочили ко Дню добровольца

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ко Дню добровольца Пермский зоопарк организовал акцию. До 14 декабря волонтеры региона смогут бесплатно посетить новую площадку и акватеррариум. Об этом сообщили организаторы.

«Делаем подарок волонтерам. С 22 ноября по 14 декабря 2025 года вход в Пермский зоопарк и акватеррариум для них будет бесплатным», — написано в telegram-канале учреждения.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо на кассе продемонстрировать волонтерскую книжку — либо в бумажном, либо в электронном виде. Обязательное условие — минимум одна запись.

В организации подчеркнули, что между зоопарком и волонтерским движением давно налажено тесное сотрудничество. В рамках этого взаимодействия молодые люди оказывают помощь работникам в поддержании порядка на территории. В конце сентября аналогичную акцию организовали для пермских пенсионеров.

