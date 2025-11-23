Вход в Пермский зоопарк и акватеррариум сделали бесплатным, но не для всех
Акцию в зоопарке приурочили ко Дню добровольца
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ко Дню добровольца Пермский зоопарк организовал акцию. До 14 декабря волонтеры региона смогут бесплатно посетить новую площадку и акватеррариум. Об этом сообщили организаторы.
«Делаем подарок волонтерам. С 22 ноября по 14 декабря 2025 года вход в Пермский зоопарк и акватеррариум для них будет бесплатным», — написано в telegram-канале учреждения.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо на кассе продемонстрировать волонтерскую книжку — либо в бумажном, либо в электронном виде. Обязательное условие — минимум одна запись.
В организации подчеркнули, что между зоопарком и волонтерским движением давно налажено тесное сотрудничество. В рамках этого взаимодействия молодые люди оказывают помощь работникам в поддержании порядка на территории. В конце сентября аналогичную акцию организовали для пермских пенсионеров.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!