Вход в Пермский зоопарк и акватеррариум сделали бесплатным, но не для всех

Акцию в зоопарке приурочили ко Дню добровольца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ко Дню добровольца Пермский зоопарк организовал акцию. До 14 декабря волонтеры региона смогут бесплатно посетить новую площадку и акватеррариум. Об этом сообщили организаторы.

«Делаем подарок волонтерам. С 22 ноября по 14 декабря 2025 года вход в Пермский зоопарк и акватеррариум для них будет бесплатным», — написано в telegram-канале учреждения.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо на кассе продемонстрировать волонтерскую книжку — либо в бумажном, либо в электронном виде. Обязательное условие — минимум одна запись.

