Гостиницы в Юрлинском округе Пермского края обяжут платить специальный налог

Ставки налога будут повышаться постепенно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Юрлинском округе (Пермский край) будет введен туристический налог. Соответствующее решение было принято 21 ноября на заседании местной думы.

«Плательщиками налога станут организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по предоставлению временного жилья. Речь идет о гостиницах, отелях, хостелах и других подобных объектах», — сообщает telegram-канал «На местах».

Ставки налога будут повышаться постепенно. В 2026 году они составят 2% от стоимости услуг по размещению, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а в 2029 году достигнут 5%.

Продолжение после рекламы