Власти объявили торги о реновации территорий Разгуляя и Городских горок в Перми
Заявки на участие можно подать до 17 декабря
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Аукцион для определения инвестора, который займется комплексным развитием территории (КРТ), пройдет 22 декабря. Реновация затронет микрорайон Городские горки и Разгуляй.
«Проект КРТ предусматривает преобразование пяти участков территории. Его цели — повышение качества жизни местных жителей, сохранение историко-культурного наследия и соблюдение требований по охране окружающей среды. Договор о комплексном развитии территории будет заключен с победителем аукциона. Реализация проекта займет 15 лет с момента подписания договора», — сообщает минимущества Пермского края в telegram-канале.
Девелопер будет обязан выполнить ряд условий. В частности, построить здание детской школы искусств площадью 1112 квадратных метров, создать общественный центр площадью не менее 70 квадратных метров и организовать улично-дорожную сеть.
Министр Лариса Ведерникова подчеркивает, что перед началом строительных работ инвестор должен подготовить полный пакет документов и разработать концепцию пространства. Она должна учитывать историческое наследие местности и обеспечивать гармоничное сочетание проекта с окружающим ландшафтом.
