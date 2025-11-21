Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Стало известно о новой задержке пассажирских поездов, следующих через Пермь

Поезда следующие через Пермь задерживаются из-за схода локомотива и вагонов
21 ноября 2025 в 16:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наибольшая задержка составила 9 часов

Наибольшая задержка составила 9 часов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В результате инцидента, произошедшего в 01:15 21 ноября на 4 565 километре перегона «Алзамай-Облепиха», произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. Об этом проинформировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В связи с происшествием движение поездов на данном участке железной дороги было полностью прекращено, что привело к значительным задержкам пассажирских составов, следующих через Пермь. 

«Были задержаны поезда, проходящие через Пермь, в том числе: №1 „Владивосток — Москва“, №2 „Москва — Владивосток“, №9 „Владивосток — Москва“ и №69 „Чита — Москва“. Наибольшая задержка составила 9 часов», — сообщает Федеральная пассажирская компания в telegram-канале. 

Там заверила, что пассажирам задержанных поездов предоставляется питание, а сотрудники поездных бригад оказывают им всю необходимую помощь. В вагонах поддерживается оптимальная температура. Специалисты железнодорожного транспорта предпринимают все возможные меры для возобновления движения поездов.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что на границе Пермского и Свердловской областей произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом. В связи с этим часть поездов была временно остановлена, а затем направлена в объезд через станцию «Чусовская». Частичное восстановление движения поездов произошло вечером 20 ноября.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал