Стало известно о новой задержке пассажирских поездов, следующих через Пермь

Наибольшая задержка составила 9 часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В результате инцидента, произошедшего в 01:15 21 ноября на 4 565 километре перегона «Алзамай-Облепиха», произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. Об этом проинформировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В связи с происшествием движение поездов на данном участке железной дороги было полностью прекращено, что привело к значительным задержкам пассажирских составов, следующих через Пермь.

«Были задержаны поезда, проходящие через Пермь, в том числе: №1 „Владивосток — Москва“, №2 „Москва — Владивосток“, №9 „Владивосток — Москва“ и №69 „Чита — Москва“. Наибольшая задержка составила 9 часов», — сообщает Федеральная пассажирская компания в telegram-канале.

Там заверила, что пассажирам задержанных поездов предоставляется питание, а сотрудники поездных бригад оказывают им всю необходимую помощь. В вагонах поддерживается оптимальная температура. Специалисты железнодорожного транспорта предпринимают все возможные меры для возобновления движения поездов.

Продолжение после рекламы