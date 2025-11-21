MAХ стал доступен на одной из самых редких операционных систем

MAX теперь можно установить на корпоративную ОС «Аврора» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отечественный мессенджер МАХ теперь стал доступен для установки на российской мобильной операционной системе (ОС) «Аврора». Эта уникальная ОС используется в российских госкомпаниях. Там приложение можно установить через RuStore. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Национальный мессенджер MAX и российская мобильная операционная система „Аврора“ подтвердили совместимость», — отмечается на сайте VK. Скачать мессенджер на устройство под управлением ОС можно в RuStore. В числе крупнейших пользователей устройств на базе операционной системы — компании РЖД, Аэрофлот, Интер РАО, Ростелеком и Почта России.

По словам гендиректора «Открытой мобильной платформы» Павла Эйгеса, это событие — следующий шаг в создании независимой экосистемы в России в целом, которая защищена от санкций и иного внешнего давления. В свою очередь, вице-президент VK, руководитель проекта МАХ Фарит Хуснояров добавил, что MAX использует передовые технологии от «Лаборатории Касперского» и VK для формирования безопасной среды. Также, уточнил он, внедрение MAX к системе «Аврора» позволит привлечь в новый отечественный мессенджер еще больше пользователей.

Аудитория MАХ в ноябре превысила 55 миллионов пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО. Мессенджером можно удобно пользоваться как через браузер, так и отдельное предложение на телефоне.