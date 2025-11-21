Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

MAХ стал доступен на одной из самых редких операционных систем

МАХ стал доступен пользователям операционной системы «Аврора»
21 ноября 2025 в 16:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
MAX теперь можно установить на корпоративную ОС «Аврора»

MAX теперь можно установить на корпоративную ОС «Аврора»

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Отечественный мессенджер МАХ теперь стал доступен для установки на российской мобильной операционной системе (ОС) «Аврора». Эта уникальная ОС используется в российских госкомпаниях. Там приложение можно установить через RuStore. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«Национальный мессенджер MAX и российская мобильная операционная система „Аврора“ подтвердили совместимость», — отмечается на сайте VK. Скачать мессенджер на устройство под управлением ОС можно в RuStore. В числе крупнейших пользователей устройств на базе операционной системы — компании РЖД, Аэрофлот, Интер РАО, Ростелеком и Почта России.

По словам гендиректора «Открытой мобильной платформы» Павла Эйгеса, это событие — следующий шаг в создании независимой экосистемы в России в целом, которая защищена от санкций и иного внешнего давления. В свою очередь, вице-президент VK, руководитель проекта МАХ Фарит Хуснояров добавил, что MAX использует передовые технологии от «Лаборатории Касперского» и VK для формирования безопасной среды. Также, уточнил он, внедрение MAX к системе «Аврора» позволит привлечь в новый отечественный мессенджер еще больше пользователей.

Продолжение после рекламы

Аудитория MАХ в ноябре превысила 55 миллионов пользователей. Вся инфраструктура платформы находится на территории России. Приложение включено в реестр российского ПО. Мессенджером можно удобно пользоваться как через браузер, так и отдельное предложение на телефоне.

В свою очередь, ОС Аврора — это уникальная отечественная ОС, которая используется в крупных государственных компаниях и организациях и формируют безопасную мобильную среду. Она создана на базе ядра Linux. Система гарантирует защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал