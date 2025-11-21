В Кремле прокомментировали новый мирный план Трампа по Украине

По словам Пескова, Москва остается открыта для дальнейшего переговорного процесса Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле сообщили, что знают о новом мирном плане главы Белого дома Дональда Трампа по украинскому урегулированию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, официально детали документа российской стороне пока не предоставлены, однако Москва продолжает контактировать с США.

Согласно информации, опубликованной 19 ноября на американском портале Axios со ссылкой на осведомленные источники, США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.

«Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже [во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа 2025 года]. Мы знаем о наличии возможных модификаций. Официально ничего не получали. Что-то узнаем из прессы, хотя контакты [с США] не прекращаем», — сказал Песков в ходе конференц-колла, его слова приводит корреспондент URA.RU.

