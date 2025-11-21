Песков: Россия хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом
Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Журналисты поинтересовались у него, в какой степени предполагаемые положения мирного плана, разработанного США и ставшие доступными для общественности через СМИ, соответствуют интересам РФ и приемлемы ли они для Кремля.
«Мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры [по Украине] увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — отметил Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля также рассказал, что Россия предметно не участвовала в обсуждении мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа. Российская сторона официально не получала никаких документов по этому вопросу. Песков подчеркнул, что России и США не очень удалось устранить раздражители в отношениях.
«Продвинуться не очень удалось по раздражителям. У американской стороны другая точка зрения. Они считают, что все должно зависеть от того, насколько продвигается ситуация в процессе украинского урегулирования», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.
Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.
По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.
