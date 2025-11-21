Песков: Россия хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом

Песков сообщил, что Москва хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия стремится к тому, чтобы переговоры по украинскому урегулированию были успешными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Журналисты поинтересовались у него, в какой степени предполагаемые положения мирного плана, разработанного США и ставшие доступными для общественности через СМИ, соответствуют интересам РФ и приемлемы ли они для Кремля.

«Мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры [по Украине] увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — отметил Песков, слова которого приводит корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также рассказал, что Россия предметно не участвовала в обсуждении мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа. Российская сторона официально не получала никаких документов по этому вопросу. Песков подчеркнул, что России и США не очень удалось устранить раздражители в отношениях.

«Продвинуться не очень удалось по раздражителям. У американской стороны другая точка зрения. Они считают, что все должно зависеть от того, насколько продвигается ситуация в процессе украинского урегулирования», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее, 19 ноября, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники написал, что США ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине. Разработкой занимается спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.