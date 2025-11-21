Песков рассказал о готовности России к переговорам
Дмитрий Песков подтвердил готовность России к переговорам на основе анкарских договоренностей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия открыта для переговоров по урегулированию украинского конфликта на основе договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
«Это на платформе обсуждений, которые имели место в Анкоридже», — пояснил Песков, говоря о возможной основе для будущих переговоров. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, но подчеркивала необходимость учета текущих военно-политических реалий.
Ранее Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, обменялись пленными и проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Однако Киев не ответил на предложение Москвы создать рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, а Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
