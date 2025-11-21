Песков объяснил слова Путина о киевском режиме

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о политике киевского режима в отношении окруженных военнослужащих Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о киевском режиме, которое глава государства сделал после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова.

«Он сказал, что не дают команду сдачи в плен тех, кто находится в котле», — уточнил Песков о словах президента РФ. Как пояснил пресс-секретарь, президент констатировал, что киевское командование не отдает приказов о сдаче в плен своим окруженным подразделениям, обрекая их на гибель.

Ранее Путин, комментируя доклад Герасимова, охарактеризовал действия киевского режима в отношении военнослужащих, оказавшихся в котлах. По словам президента, это демонстрирует пренебрежение к жизни собственных солдат.

