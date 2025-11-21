Песков объяснил слова Путина о киевском режиме
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о политике киевского режима в отношении окруженных военнослужащих
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о киевском режиме, которое глава государства сделал после доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова.
«Он сказал, что не дают команду сдачи в плен тех, кто находится в котле», — уточнил Песков о словах президента РФ. Как пояснил пресс-секретарь, президент констатировал, что киевское командование не отдает приказов о сдаче в плен своим окруженным подразделениям, обрекая их на гибель.
Ранее Путин, комментируя доклад Герасимова, охарактеризовал действия киевского режима в отношении военнослужащих, оказавшихся в котлах. По словам президента, это демонстрирует пренебрежение к жизни собственных солдат.
Ранее президент России уже высказывал мнение о безразличии украинских властей к судьбам граждан и военнослужащих, отмечая корыстные цели руководства Украины. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что подход России к ситуации вокруг Украины более гуманный по сравнению с позицией Киева и западных лидеров.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.