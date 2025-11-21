Самая опасная живность, которая ждет российских туристов на курортах

Змеи наравне с медузами чаще других встречаются на популярных курортах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Дубае спасли 60-летнюю россиянку, пострадавшую после контакта с медузой. Женщина соприкоснулась с ярко-голубой медузой, после чего ее самочувствие резко ухудшилось.

Ранее аналогичный инцидент произошел с российскими туристами в Малайзии. Во время игры в воде двухлетнего ребенка ужалила ядовитая медуза. К моменту, когда мать вытащила мальчика на берег, он уже не дышал. А позже ребенок скончался в больнице.

Однако в других странах россиян поджидают не менее смертоносные существа. Среди них пауки, скорпионы, опасный вид комаров, змеи, акулы и многие другие. Подробнее о живности и о том, где она встречается — в материале URA.RU.

ОАЭ: медузы

В Дубае женщина чуть не погибла после контакта с ярко-голубой медузой, пишет издание Life.ru. Пострадавшей оказалась 60-летняя российская туристка. После ожога медузы ее состояние стремительно ухудшилось. Возникла отечность конечности, а затем развился отек Квинке. Кроме того, у женщины начались проблемы с сознанием, но присутствующие на пляже люди смогли оказать ей необходимую помощь.

Однако появление таких медуз в ОАЭ явление сезонное. Они приплывают в прибрежные воды два раза в год: в марте-апреле появляется Синяя медуза, а в сентябре-октябре Атлантическая крапивница.

Малайзия: медузы

В Малайзии двухлетнего россиянина ужалила одна из самых ядовитых медуз в мире. Инцидент произошел утром в субботу, 15 ноября, на пляже Пантай-Ченанг. Мальчик находился на мелководье вместе со своей 32-летней матерью. Внезапно ребенок начал громко кричать, после чего женщина вынесла его на берег. К тому моменту мальчик уже не дышал. Из-за отсутствия поблизости спасателей и медицинских работников отцу пришлось самостоятельно проводить сердечно-легочную реанимацию. Ребенок провел в реанимации пять дней, но спасти его не удалось, мальчик скончался.

Ребенка ужалила кубомедуза — один из самых ядовитых морских обитателей. Форма их купола похожа на куб или прямоугольник. Длина щупальцев кубомедузы может достигать трех метров, и по всей их протяженности находятся миллионы стрекательных клеток, содержащих яд. Укус такой медузы может привести к летальному исходу в течение четырех минут. В настоящее время противоядия нет, однако ведутся работы по его созданию.

Шри-Ланка: от слонов до песчаных блох

На территории Шри-Ланки комары присутствуют в течение всего года, однако их численность достигает пика в октябре и апреле. Среди видов комаров, обитающих на острове, встречаются не только обычные, но и черные комары, которые являются переносчиками лихорадки денге. Основные симптомы болезни — мучительные боли в мышцах и суставах, которые даже меняют походку зараженного человека.

Помимо комаров, в дневное время на пляже и в джунглях существует риск подвергнуться укусам песчаных блох. Эти насекомые имеют крошечные размеры (1–2 миллиметра), черный цвет, а на крыльях могут присутствовать белые точки. Песчаные блохи летают бесшумно, их укусы происходят стремительно и вызывают болезненные ощущения. После укуса возникает зуд, а также может образоваться волдырь, который сохраняется от 15 минут до 24 часов.

В районе Аругама наблюдается значительное количество крокодилов. Имеются факты нападения на людей, однако все инциденты произошли вследствие несоблюдения людьми правил безопасности и вторжения в территорию обитания крокодилов.

В центральной и восточной частях Шри-Ланки обитают дикие слоны. Эти животные могут перегораживать дороги и выпрашивать пищу у людей, находящихся в машине. Если слон почувствует запах лакомства, но не получит его, он может попытаться самостоятельно добыть лакомство, что нередко приводит к повреждению автомобиля.

Турция: пауки, скорпионы, змеи

В Турции встречается большое количество пауков, среди которых есть и ядовитые виды, такие как черная вдова, тарантул, коричневый паук-отшельник, паук-охотник и желтосумный паук. Однако их ареал обитания в основном сосредоточен во внутренних районах страны и на юго-восточном побережье, которые не пользуются популярностью у туристов.

Что касается скорпионов, то в Турции их насчитывается около 15 видов, наиболее распространенным из которых являются бутиды. Подобно паукам, скорпионы избегают контакта с людьми и преимущественно обитают в юго-восточной части страны, поэтому вероятность встречи с ними невелика. Тем не менее они представляют серьезную опасность, особенно для детей и пожилых людей.

На территории Турции обитает 45 видов змей, 12 из них — ядовитые. Наиболее опасной считается гадюка гюрза, длина которой может достигать трех метров. В популярных у туристов местах гюрза не встречается, как и другие змеи. Их ареал обитания расположен вдали от городских районов, преимущественно в окрестностях Черного и Мраморного морей.

Вьетнам: медузы и ядовитые жуки

Основную угрозу несут медузы, среди которых особенно опасен вид физалия, известный также как «португальский военный кораблик». Контакт с этими медузами способен спровоцировать отек легких и анафилактический шок. Появление медуз у побережья наблюдается дважды в год: в мае и ноябре.

Также встречаются жуки стафилиниды-синекрылы или иначе томкаты. Внешне напоминают муравьев. У жуков-томкатов в гемолимфе (жидкость в теле беспозвоночных животных с незамкнутой системой кровообращения — прим. URA.RU) содержится ядовитый алкалоид педерин, который способен спровоцировать у человека кожное воспаление, напоминающее экзему. Хотя эти насекомые не кусаются, при случайном раздавливании жука токсичное вещество попадает на кожу и вызывает дерматит. Контакт с педерином приводит к появлению покраснения, отека и сильному зуду.

Таиланд: дикие слоны, обезьяны и улитка-конус

В Таиланде можно встретить диких слонов. Хотя обычно они не проявляют агрессии к людям, иногда случаются инциденты. Например, слон может атаковать движущийся автомобиль. Кроме того, в Таиланде обитает большое количество обезьян. Голодные животные представляют опасность для туристов: они способны не только похитить ценные вещи, но и укусить, что может стать причиной заражения бешенством.

Улитка-конус относится к числу опасных морских существ. Она привлекает внимание благодаря своей эффектной раковине, которая может иметь различные яркие оттенки. Многие могут захотеть забрать такую раковину в качестве сувенира, однако за внешней привлекательностью скрывается серьезная угроза. Моллюск оснащен ядовитым шипом, который способен выстрелить токсичным веществом на расстояние до одного метра, представляя опасность для жизни человека.

В Таиланде змеи представляют наиболее серьезную угрозу. На территории страны обитает порядка 175 видов и подвидов этих пресмыкающихся, причем 56 из них обладают смертельным ядом. Обычно при встрече с человеком змея стремится избежать контакта и уползти. Однако если человек спровоцирует змею, например наступит на нее, она может атаковать. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит отметить, что в Таиланде имеется широкий ассортимент антидотов против змеиных ядов, а местные медики обладают значительным опытом в лечении подобных случаев.

Египет: акулы, морские скаты и земноводные

Хотя акулы, обитающие в Красном море, в целом не представляют серьезной угрозы для человека по сравнению с океаническими видами, необходимо соблюдать осторожность. Специалисты рекомендуют избегать близкого контакта с такими видами, как акула-молот, серая рифовая и белоперая рифовая акулы. Кроме того, находясь в воде, не следует совершать резкие движения руками и ногами. Акулы могут принять человека за раненое животное.

В Красном море обитают скаты, контакт с которыми может представлять серьезную опасность. Меньшие по размеру особи зачастую более опасны. Некоторые скаты имеют ядовитый шип на хвосте, в то время как другие способны ударить током. Особую опасность представляет тот факт, что эти морские обитатели часто встречаются на мелководье и могут прятаться в песке. Неосторожный шаг может привести к уколу ядовитым шипом или мощному электрическому удару.

Нильский крокодил, который обитает на всей территории африканского континента и в частности в Египте, признан одним из наиболее опасных пресмыкающихся в регионе. Рацион нильского крокодила включает любую движущуюся добычу.

В Египте обитает эфа — змея небольших размеров, представляющая серьезную опасность: одного миллиграмма ее яда достаточно, чтобы стать причиной смерти более десяти человек. Особенность этой змеи заключается в том, что она не впадает в спячку и не испытывает страха перед людьми — может проникнуть в человеческое жилище и обосноваться в нем.

Кроме того, угрозу для человека представляют скорпионы, которые часто селятся в местах обитания людей. Эти членистоногие обладают ядовитым жалом, расположенным на хвосте. В дневное время скорпионы скрываются в затененных местах, щелях домов и даже внутри жилищ, а с наступлением ночи выходят на охоту. Случайный контакт человека со скорпионом — например, если на него наступить или задеть во сне — может привести к впрыскиванию смертельной дозы яда.

Остров Бали: крокодилы, ядовитые змеи и медузы

На острове встречаются крокодилы, которые обитают в реках и водоемах. Несмотря на то, что эти рептилии редко нападают на людей, отдыхающим советуют избегать мест купания, где они могут находиться.

На Бали можно увидеть множество различных видов змей. Среди них есть и ядовитая кобра. Туристам советуют не подходить и не трогать этих пресмыкающихся.