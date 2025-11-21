Логотип РИА URA.RU
Свердловчанка случайно стала миллионером. Фото

21 ноября 2025 в 16:24
Победу ей принесла случайно подобранная комбинация цифр

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бухгалтер из Свердловской области Наталья Байнова выиграла более одного миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Победу ей принесла комбинация чисел, которую женщина выписала в билете наугад, рассказали URA.RU в компании «Столото».

«Наталья по итогам 9493-го тиража выиграла суперприз 927535 рублей. Благодаря дополнительно отмеченным в билете числам общий выигрыш счастливицы увеличился на 139000 рублей и составил 1.066.535 рублей», — пояснили в гослотерее.

Победительница призналась, что по ее телу побежали мурашки, когда она осознала, сколько выиграла. Деньги они с мужем решили положить в банк под процент, чтобы в будущем купить квартиру сыну.

Фото: пресс-служба компании «Столото»

