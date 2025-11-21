Педагог-душитель из Екатеринбурга платил подросткам с кредитки за «опасные игры»
Артем Ваганов отверг сравнения с маньяком Сливко
Экс-педагог по балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов расплачивался с подростками за удушение пакетом деньгами с кредитной карточки, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Суд поместил Ваганова под стражу до 19 января 2026 года.
По словам Горелых, Ваганова задержали после того, как одному из сотрудников отдела полиции №5 прислали видео с сомнительными опытами уволенного учителя. На кадрах видно, как подросток лежит на диване с пакетом на голове, а рядом — Ваганов. За эти «игры» мужчина платил от 20 до 60 тысяч рублей.
«С оперуполномоченными демонстрировать из себя „бывалого“ он не стал и дал полный „расклад“ своей противоправной деятельности. При осмотре его жилища представители МВД обнаружили настольную книгу подозреваемого под названием „Маньяк Фишер“. Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов. Когда он теперь сможет их погасить — вопрос открытый, так как ему грозит длительный срок лишения свободы», — отметил полковник.
Против Ваганова возбуждено дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Следствие считает, что опасные игры с детьми Артем проводил в своей квартире.
«В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого», — добавил пресс-секретарь свердловского СУ СК полковник Александр Шульга.
В ряде СМИ были сведения, что Ваганов якобы имел страницы в соцсетях под ником «Анатолий Сливко» — в честь советского убийцы и педофила. Анатолий также придушивал своих жертв. На счету преступника семь убийств. Его приговорили к смертной казни. Во время избрания меры пресечения Ваганов отверг это сравнение, заявив, что не является подражателем Анатолия.
