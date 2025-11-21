Педагог-душитель из Екатеринбурга платил подросткам с кредитки за «опасные игры»

Артем Ваганов отверг сравнения с маньяком Сливко Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Экс-педагог по балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов расплачивался с подростками за удушение пакетом деньгами с кредитной карточки, рассказал URA.RU глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Суд поместил Ваганова под стражу до 19 января 2026 года.

По словам Горелых, Ваганова задержали после того, как одному из сотрудников отдела полиции №5 прислали видео с сомнительными опытами уволенного учителя. На кадрах видно, как подросток лежит на диване с пакетом на голове, а рядом — Ваганов. За эти «игры» мужчина платил от 20 до 60 тысяч рублей.

«С оперуполномоченными демонстрировать из себя „бывалого“ он не стал и дал полный „расклад“ своей противоправной деятельности. При осмотре его жилища представители МВД обнаружили настольную книгу подозреваемого под названием „Маньяк Фишер“. Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов. Когда он теперь сможет их погасить — вопрос открытый, так как ему грозит длительный срок лишения свободы», — отметил полковник.

Против Ваганова возбуждено дело по статьям о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни. Следствие считает, что опасные игры с детьми Артем проводил в своей квартире.

«В рамках расследования проведены следственные действия в квартире мужчины, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого», — добавил пресс-секретарь свердловского СУ СК полковник Александр Шульга.