Страшный триллер и милые мультфильмы: названы кинопредпочтения свердловчан

Свердловчане чаще всего смотрят комедии и драмы
21 ноября 2025 в 16:19
В топе семейного просмотра находятся мультфильмы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чаще всего свердловчане выбирают комедии, драмы, мелодрамы и детективы, а мультсериалы замыкают рейтинг предпочтений. Таким исследованием с URA.RU поделился «Ростелеком».

Лидером по просмотрам стал триллер «Фишер» — история о самом страшном серийном убийце позднего СССР. На втором месте — музыкальная романтическая мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», третью строчку заняла криминальная кинолента «Дети перемен».

Среди популярных фильмов также отмечены «Москва слезам не верит. Все только начинается» и обновленная версия ситкома «Папины дочки. Новые». В топе семейного просмотра — мультсериалы «Три кота», «Маша и Медведь» и «Три кота. Зимние каникулы».

