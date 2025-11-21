Страшный триллер и милые мультфильмы: названы кинопредпочтения свердловчан
В топе семейного просмотра находятся мультфильмы
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Чаще всего свердловчане выбирают комедии, драмы, мелодрамы и детективы, а мультсериалы замыкают рейтинг предпочтений. Таким исследованием с URA.RU поделился «Ростелеком».
Лидером по просмотрам стал триллер «Фишер» — история о самом страшном серийном убийце позднего СССР. На втором месте — музыкальная романтическая мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», третью строчку заняла криминальная кинолента «Дети перемен».
Среди популярных фильмов также отмечены «Москва слезам не верит. Все только начинается» и обновленная версия ситкома «Папины дочки. Новые». В топе семейного просмотра — мультсериалы «Три кота», «Маша и Медведь» и «Три кота. Зимние каникулы».
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!