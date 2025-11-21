Страшный триллер и милые мультфильмы: названы кинопредпочтения свердловчан

В топе семейного просмотра находятся мультфильмы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чаще всего свердловчане выбирают комедии, драмы, мелодрамы и детективы, а мультсериалы замыкают рейтинг предпочтений. Таким исследованием с URA.RU поделился «Ростелеком».

Лидером по просмотрам стал триллер «Фишер» — история о самом страшном серийном убийце позднего СССР. На втором месте — музыкальная романтическая мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь», третью строчку заняла криминальная кинолента «Дети перемен».