В Екатеринбурге изолируют трамвайные пути от автохамов

21 ноября 2025 в 17:03
Власти обособят 50 километров рельсов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос изолирования трамвайных путей делиниатором и бортовыми камнями от автохамов. Рельсы защитят на 14 участках улиц, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Общая протяженность участков составит 50 километров одиночного пути», — подчеркнули там. Речь идет о следующих улицах:

  • Радищева – от Московской до Посадской;
  • Белореченская – от Шаумяна до Посадской;
  • 8 Марта;
  • Луначарского;
  • проспект Ленина;
  • Энтузиастов;
  • Донская;
  • Викулова;
  • Куйбышева;
  • Победы;
  • Малышева;
  • Старых Большевиков;
  • Челюскинцев;
  • Гагарина.

