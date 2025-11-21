В Екатеринбурге изолируют трамвайные пути от автохамов
21 ноября 2025 в 17:03
Власти обособят 50 километров рельсов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Власти Екатеринбурга прорабатывают вопрос изолирования трамвайных путей делиниатором и бортовыми камнями от автохамов. Рельсы защитят на 14 участках улиц, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Общая протяженность участков составит 50 километров одиночного пути», — подчеркнули там. Речь идет о следующих улицах:
- Радищева – от Московской до Посадской;
- Белореченская – от Шаумяна до Посадской;
- 8 Марта;
- Луначарского;
- проспект Ленина;
- Энтузиастов;
- Донская;
- Викулова;
- Куйбышева;
- Победы;
- Малышева;
- Старых Большевиков;
- Челюскинцев;
- Гагарина.
