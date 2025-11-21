Троих пострадавших в страшной аварии под Кунгуром выписали из больниц
Остальные пациенты по-прежнему находятся в больницах Перми
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
После жуткой аварии, произошедшей под Кунгуром (Пермский край), трое пострадавших были выписаны из медицинских учреждений и переведены на амбулаторное лечение и реабилитацию. Это произошло 22 ноября, рассказали URA.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
«Остальные пациенты по-прежнему находятся в больницах Перми и получают необходимую медицинскую помощь. Во всех случаях врачи провели телемедицинские консультации с экспертами ведущих федеральных медицинских центров страны», — отметили в ведомстве.
URA.RU писало о том, что вечером 14 ноября в районе деревни Черепахи Кунгурского муниципального округа автомобиль «Соболь» с пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП семь человек погибли, еще двенадцать получили травмы разной степени тяжести.
Кунгурский межрайонный следственный отдел СУ СКР возбудил по факту происшествия уголовные дела по двум статьям. По части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть двух и более лиц). А также по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).
По последним данным, в рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы. Речь идет об автотехнической и судебно-медицинской.
