Свердловчанин устроил резню возле магазина. Фото, видео
ЧП произошло ночью 8 ноября
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Первоуральске (Свердловская область) возле продуктового магазина ножом ранили 27-летнего мужчину. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службе городского ОМВД РФ.
По данным полиции, ЧП произошло ночью 8 ноября. В дежурную часть ОМВД «Первоуральский» поступило сообщение о том, что в больницу поступил мужчина с колото-резаными ранами. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевшего ранил 32-летний уголовник, который поругался с ним.
Его задержали. В содеянном мужчина раскаялся, вину признал в полном объеме. Ранее он был судим за разбой, побои, грабеж и наркотики.
«По словам задержанного, в ночное время он был сильно пьян, проходя возле магазина увидел незнакомого мужчину, с которым произошел словесный конфликт на почве возникших личных неприязненных отношений, он достал из правого кармана своей куртки кухонный нож и нанес им один удар в область грудной клетки мужчины. После чего с места происшествия скрылся. Причину конфликта пояснить не может», — отметили в ведомстве.
Против него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Его отправили в следственный изолятор. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.
Изъятое орудие преступления
Фото: предоставлено ОМВД РФ «Первоуральский»
