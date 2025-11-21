В Свердловской области восстановили движение поездов после пожара

Движение восстановили в обе стороны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги полностью восстановлено в обе стороны после мощного возгорания цистерн. Работы завершили 21 ноября, рассказали в пресс-службе СвЖД.

«В настоящий момент движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме», — пояснили там. Отмечается, что компания работает над скорейшим сокращением времени задержки рейсов.