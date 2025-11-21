Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

В Свердловской области восстановили движение поездов после пожара

21 ноября 2025 в 17:52
Движение восстановили в обе стороны

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги полностью восстановлено в обе стороны после мощного возгорания цистерн. Работы завершили 21 ноября, рассказали в пресс-службе СвЖД.

«В настоящий момент движение поездов осуществляется по двум путям в штатном режиме», — пояснили там. Отмечается, что компания работает над скорейшим сокращением времени задержки рейсов.

Вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон загорелись цистерны грузового поезда. Огонь охватил хвост состава. В результате сгорели восемь цистерн, а общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Позднее это привело к массовым задержкам рейсов. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

На Свердловской железной дороге загорелись цистерны с газовым конденсатом

