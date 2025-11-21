Арестован угонщик элитной BMW у студента из Екатеринбурга

Решение об аресте принял суд в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в угоне элитной BMW у студента УрГЮУ Данила. Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Руслан Султангулов.

«В октябре действия обвиняемого были переквалифицированы на ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). 14 октября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказал Султангулов. Арестованный содержится в СИЗО-1.

Инцидент, после которого мужчина попал в изолятор, произошел осенью прошлого года. Данил приехал на встречу с товарищем, с которого стали требовать вернуть долг. В какой-то момент с Данила стали вымогать автомобиль в счет погашения долга друга. Он отказался.

Продолжение после рекламы

Позже к Данилу подъехали десять незнакомцев. Они, по его словам, стали высказывать угрозы и требовать отдать автомобиль. Машину забрали и увезли в Тюмень, где ее оставили на хранение. С друга Данила продолжили вымогать деньги, грозясь, что машину продадут на запчасти.