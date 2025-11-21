Пермская студентка пожаловалась на отсутствие парковочных мест у вуза

Читательница сообщила, что стоянка возле строительного факультета завалена мусором и на ней расположилась спецтехника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В редакцию URA.RU на правах анонимности обратилась студентка. Девушку возмутил факт того, что учащиеся ПНИПУ лишены парковочных мест возле университета.

«Почему у всех вузов имеется парковка, а наш университет ее продает? У строительного факультета раньше была парковка, ужасного состояния, не чистилась от снега, но была. Зимой 2024 года ее продали, теперь туда сваливают строительный мусор, там стоит техника. Была также парковка и за ним, но гаражный кооператив установил там шлагбаум, не согласовав это с полицией, скорой, пожарными. По кадастровой карте это муниципальная земля, они не имеют права перегораживать там проезд. Где ставить машину? Скоро зима, у ЖК снег не чистится, у больницы все забито, дальше только бездорожье», — посетовала читательница URA.RU

URA.RU направило запрос в пресс-службу ПНИПУ. Там дали разъяснения и опровергли сведения, касающиеся продажи парковки возле строительного факультета.

«Территория возле корпуса строительного факультета находится в оперативном управлении университета. На ней расположена общедоступная парковка, предназначенная для временного размещения автомобилей сотрудников и студентов ПНИПУ. Утверждения о продаже данной парковки не соответствуют действительности. Планируется, что благоустройство этой территории будет проведено летом 2026 года», — отметила пресс-служба Пермского Политеха.

При этом там подтвердили факт того, что в последнее время часть парковки была использована для размещения строительных материалов и оборудования, необходимых для возведения здания Свердловского районного суда. Однако подчеркнули, что мера носит временный характер. Сейчас предпринимаются шаги по освобождению территории, и до конца декабря весь строительный материал будет вывезен. После этого парковка вернется к своей полной вместимости. Кроме того в вузе добавили, что несмотря на возникшие временные неудобства, парковка продолжает функционировать и активно используется студентами и преподавателями университета.