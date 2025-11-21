Логотип РИА URA.RU
Жители Екатеринбурга определят названия новых улиц в Ленинском районе

21 ноября 2025 в 18:13
Голосование за названия новых улиц пройдет в два этапа

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать названия новых улиц, которые появятся в Ленинском районе. Горожанам предстоит определить имена перспективных проспектов и переулков рядом с рекой Патрушиха, где сейчас возводит новый жилой комплекс компания «Страна Девелопмент». Голосование за возможные варианты названий появилось в нескольких tg-каналах, один из них «Екатеринбург / Культурная жизнь».

«Варианты с названиями новых улиц сами предложили будущие резиденты комплекса. Застройщик поддержал эту инициативу. Названия на первом этапе голосования разделили на категории», — подчеркивают авторы канала.

Так, варианты включают направления, связанные с учеными и историей уральской селекции (ул. Тихонова, Д. Казанцева, В. Монетчикова), географическими особенностями локации у Патрушихи (ул. Чистые пруды, Патрушихинская, Новосовхозная) и литературными произведениями (ул. Горных мастеров, Каменного цветка, Малахитовой шкатулки). Также возможны варианты, отсылающие к ЖК и природе Урала (ул. Хрустальных рос, Малахитовой зелени, Садового рудника) или трудам селекционеров (ул. Живихина кедра, Таежных сеянцев, Лиственничная роща).

Когда утвердят общую категорию, начнется второй этап голосования. С 1 декабря екатеринбуржцы смогут определить уже конкретные названия внутри выбранной темы.

