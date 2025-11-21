Защитника свердловского медика, которого судили по новой статье, вызвали в полицию

20-летний медбрат вину отрицает Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) защитника 20-летнего медбрата, которого судили по новой статье за поиск экстремистских материалов, вызвали в полицию для исправления протокола. По словам юриста Сергея Барсукова, силовики хотят повторно отправить материалы в суд для разбирательства.

«Повестку привезли не моему доверителю, а мне. Я бы даже сказал, что ее отдали моей коллеге. По всей видимости, полицейские хотят внести изменения и направить новый протокол в суд», — отметил Барсуков в беседе с URA.RU.

Об административном деле медика стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Это дело по такой статье, возможно, стало первым в РФ.

