Защитника свердловского медика, которого судили по новой статье, вызвали в полицию
20-летний медбрат вину отрицает
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) защитника 20-летнего медбрата, которого судили по новой статье за поиск экстремистских материалов, вызвали в полицию для исправления протокола. По словам юриста Сергея Барсукова, силовики хотят повторно отправить материалы в суд для разбирательства.
«Повестку привезли не моему доверителю, а мне. Я бы даже сказал, что ее отдали моей коллеге. По всей видимости, полицейские хотят внести изменения и направить новый протокол в суд», — отметил Барсуков в беседе с URA.RU.
Об административном деле медика стало известно 6 ноября. Мужчину задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ за намеренный поиск запрещенного и экстремистского контента. По мнению обвинения, мужчина якобы намеренно искал информацию о запрещенных в РФ боевых соединениях. Это дело по такой статье, возможно, стало первым в РФ.
Сам медик вину отрицает. По словам Сергея Барсукова, его доверитель случайно наткнулся на нежелательный контент. 6 ноября суд вернул протокол в полицию, поскольку он был составлен с процессуальными нарушениями. После этого в Сети появились фото, предположительно, телефона медика, на которых показана история браузера. Анонимные источники СМИ уверяют, что парень часто гуглил запрещенный контент. Барсуков эти сведения опроверг.
