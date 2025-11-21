На работы по благоустройству потратили 79 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Катайске Курганской области завершили реализацию проекта благоустройства «Катайские агаты». В центральной части города появилась вторая территория комплексного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект «Катайские агаты» реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «На реализацию проекта по итогам IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, проходившего в 2024 году, привлечено около 79 млн рублей», — сообщили в пресс-службе правительства. Дизайн проекта вдохновлен синарскими агатами — полудрагоценными камнями, которые добывают в окрестностях Катайска. Название проект получил по результатам опроса жителей города.

На площади уложили цветную тротуарную плитку, которая имитирует рисунки агатов. Установлены малые архитектурные формы в зоне отдыха с детьми и фонтан. Озеленение выполнено разноцветными растениями, которые отражают многослойность агатов. Фасады зданий на центральной улице оформлены в характерные для агатов красные, оранжевые, коричневые и охристые цвета.

Ранее в Катайске уже реализовали другой масштабный проект — «Семь ключей», в рамках которого обустроили набережную реки Исеть, парк «Катайский острог», парк АО «Молоко» и парк «Молодежный». Также были проведены работы по благоустройству территорий у школ № 1 и № 2, у детского сада «Сказка» и на других участках города.