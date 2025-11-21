Охранник, уборщица или курьер: какие вакансии предлагают пенсионерам в Кургане
Мастеру чистоты в Кургане предлагают зарплату 15 тысяч рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане можно найти вакансии на сайтах объявлений, которые подойдут в качестве подработки пенсионерам. Корреспондент URA.RU подготовила обзор актуальных вакансий для тех, кто ищет дополнительный доход.
Курьерская работа и доставка
На сайтах первая вакансия, которая встречается в качестве подработки — в курьерской службе. Можно устроиться в компании, например, в службу популярного маркетплейса на неполный день и с удобным графиком. «Предоставляем свободный график с короткими маршрутами, в среднем — 400 м до клиента. Доставлять посылки можно как пешком, так и любым удобным для вас способом», — говорится в объявлении. Заказчики платят от 30 000 до 110 000 рублей в месяц, в зависимости от часовой нагрузки. Такая работа подойдет выносливым пенсионерам — любителям долгих прогулок на свежем воздухе.
Охранник без лицензии
Компании набирают пенсионеров на должности охранников, без необходимости иметь лицензию. Так, в одном из объявлений предлагают трудоустройство ночным сторожем на производственную базу, которая расположена на улице Омской. «Работа ночь через ночь. Зарплата 20 000 рублей в месяц. Отапливаемое помещение со всеми удобствами(телевизор, холодильник, диван, чайник, микроволновая печь, видеонаблюдение)», — написал работодатель в одном из объявлений.
Продавец
В магазинах и торговых точках Кургана открыты вакансии с неполной занятостью или сменным графиком. Обязанности просты: выкладка товара, консультирование покупателей, поддержание порядка на рабочем месте. Заработок составляет от 30 000 до 60 000 рублей. Работа подходит пенсионерам с отличными коммуникативными навыками и желанием работать в коллективе.
Мастер чистоты
Товарищество собственников жилья в доме на бульваре Солнечном подбирает мастера чистоты. В вакансии говорится, что необходимо работать около четырех часов в день, график 5/2. «Для ежедневной уборки подъездов жилого дома ищем кандидатов старше 45 лет. Все необходимое для уборки — предоставляется». Зарплата — 15 000 рублей в месяц.
