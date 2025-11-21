Курганские слухи: Богомолов продает коттедж

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет видеть ветерана СВО в структуре правительства. Мэр города Антон Науменко оказался в неудобном положении на частном мероприятии, а экс-глава региона Олег Богомолов избавляется от элитного коттеджа в столице. В курганских дворах орудуют охотники за «дворниками», а заводчане активно скупают недвижимость в крупных мегаполисах. Об этом и многом другом в рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Вадим Шумков хочет видеть в структурах власти больше ветеранов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шумков продвигает ветеранов СВО на важные должности

Губернатор Курганской области Вадим Шумков хочет видеть ветеранов СВО и участников региональной кадровой программы «Сила V Героях» в правительстве региона. В частности, для них рассматриваются варианты трудоустройства в департаментах. «Также активно власти продвигают историю по их работе в направлении военно-патриотического и молодежного воспитания. Они будут везде востребованы и нужны. Ветераны смогут проявить свои качества и умения во всех фронтах на государственной и муниципальной службы», — обсуждают в кулуарах.

Продолжение после рекламы

Местные бизнесмены разозлили Шумкова

Слухачи утверждают, что около месяца назад на совещании в правительстве представители нескольких бизнес-структур и предприятий пообещали оказать материальную помощь для поддержки курганцев на СВО. Однако эти предприниматели так и не оказали никакой поддержки. «Глава региона остался крайне недоволен таким отношением. Им было лучше не давать пустых обещаний, чтобы не подводить власти и своих земляков на фронте», — говорят слухачи.

Мэра Кургана Науменко поставили в неудобное положение

На торжественном мероприятии в одной из частных компаний глава города Антон Науменко столкнулся с бывшей градоначальницей Еленой Ситниковой. Ей организаторы отвели место неподалеку от действующего мэра. «Причины неизвестны, но такое соседство Науменко пришлось не по душе, и он дистанцировался от предшественницы. При этом, говорят, что никакого конфликта между ними нет. Также присутствовали и другие VIP, но подобных ситуаций ни с кем не было», — болтают слухачи.

Богомолов продает дом в Москве

По слухам, дом в элитном коттеджном поселке в столице, который принадлежит бывшего курганскому губернатору Олегу Богомолову, выставлен на продажу. Говорят, что именно по этой причине, политик вернулся в Курган. «Дом Богомолова на более чем 700 квадратов продается. Говорят, что по личным причинам экс-губернатор вернулся в родной город, где будет жить в своем доме в центре Кургана», — говорят слухачи.

Владимир Ковалев занимается GR-направлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-директор депэконома Ковалев путешествует по стране,...

Бывший директор департамента экономики Владимир Ковалев после перехода в крупную IT-компанию региона начал активно ездить по командировкам по всей стране. «Бывший чиновник правительства возглавляет отдел, отвечающий за коммуникации бизнеса с органами власти. Говорят, Ковалев очень доволен своей должности. С головой погрузился в работу, возможно, открылось второе дыхание. Потому что последнее время он выглядел уставшим от госслужбы», — судачат сплетники.

...а новый глава департамента Овсянников ездил в Москву на важную учебу

Временно исполняющий обязанности директора курганского департамента экономического развития Илья Овсянников, по слухам, проходил недельное обучение в Минпромторге РФ. «Говорят, что чиновник ездил в Москву набираться управленческого опыта. Это обучение необходимо для того, чтобы избавиться от приставки врио», — обсуждают сплетники. Овсянников возглавил ведомство в конце октября.

Работники УФНС перебираются работать в департаменты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Курганские налоговики мечтают перебраться в департаменты

Налоговики шепчутся, что скоро их ряды значительно уменьшатся, всему виной — модернизация. Говорят, что многие из работников уже надумывают перебраться в департаменты экономики и АПК. «Вакансии там еще есть. Некоторые экс-коллеги уже благополучно перешли на новое место работы и пока их все устраивает», — обсуждают слухачи.

Продолжение после рекламы

Врио главы Швидкая наводит порядок в округе

В Звериноголовском округе врио главы Надежда Швидкая рьяно взялась за работу, что оценили местные жители. «Швидкая регулярно проводит личные встречи с жителями. Подробно информирует о том, с какими вопросами к ней обратились и как эти вопросы будут решать. В сообщениях нет расплывчатых формулировок, которыми часто грешат чиновники. Сейчас все конкретно и по делу. Это положительно оценили жители округа и сотрудники мэрии. Хочется верить, что ей удастся сплотить команду, навести порядок, добиться позитивных перемен», — рассказывают приятно впечатленные скептики.

Аппарат мэрии Юргамыша затаился после увольнения замглавы

Сплетники говорят, что после увольнения по статье замглавы Кривоноговой, у ее бывших коллег серьезно испортилось настроение. «И тому есть причины — проверку областного центра провалили многие начальники отделов. Свою работу чиновницы взвалили на подчиненных, а глава округа Анатолий Чесноков пока терпит ситуацию, преимущественно из-за нехватки кадров. Когда его терпению придет конец, то следом за Кривоноговой могут отправиться еще два-три начальника», — считают местные.

Замглавы Юргамышского округа по соцвопросам Кривоногова была уволена по статье в начале недели. У мэра муниципалитета Анатолия Чеснокова возникли вопросы к неудовлетворительному качеству ее работы.

Бывшая чиновница принимала участие в шоу Александра Гордона на Первом канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенная чиновница окружной мэрии мелькала в передаче «Мужское и женское»

Жители Юргамыша вспоминают, что уволенная недавно замглавы округа по соцвопросам Жанна Кривоногова прославилась со знаком минус еще в феврале 2024 года. «Тогда женщина попала в хронику передачи „Мужское и женское“. Корреспонденты проекта Первого канала снимали видео о споре местной семьи. Начальница по соцвопросам приезжала уговаривать сельчан не выносить скандал на федеральный уровень. Завидев камеру, чиновница весьма грубо пообщалась с оператором и ретировалась. Однако за ту историю ее простили», — вспоминают юргамышане.

Мэра позвали посмотреть на дворовой проезд

Жители одного из дворов Заозерного атаковали сотрудников администрации и ее главу Антона Науменко. Поводом стала жалоба неких анонимов на одном из порталов с последующей реакцией в СМИ. «Кто-то пожаловался на искусственные неровности во дворе, по которому можно проехать к садику и гимназии №19. Жители дома считают, что это водители, которым из-за „лежачих полицейских“ приходится теперь по утрам сбрасывать скорость при доставке своих детей в образовательные учреждения. Позже в мэрии ответили, что неровности демонтируют. Это возмутило жильцов двора. Они считают, что неровности обеспечивают безопасность детей, идущих в школу. Если убрать неровности и по двору снова начнут гонять, люди обещают жаловаться не только мэру», — выступают в защиту спокойного проживания заозерцы.

Продолжение после рекламы

У директора АТИ не было претензий к бывшим замам

Нынешний директор Административно-технической администрации Никита Курбаченков, говорят, расстался с двумя своими заместителями без претензий. «Они были дружны, проводили время вместе и вне работы. Однако руководство высказало недовольство в адрес некоторых сотрудников, после чего последние уволились. Однако сам Курбаченков не хотел терять такие кадры», — сплетничают в мэрии.

Фермер Исмаил Ялхороев фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с субсидиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело фермера передали в район

Знатоки утверждают, что уголовное дело о мошенничестве с субсидиями АПК, в котором обвиняют экс-депутата и главу крестьянско-фермерского хозяйства Исмаила Ялхороева, передано в Мишкинский суд. «Этого и следовало ожидать. Субсидии, по версии следствия, не были реализованы в Мишкинском округе — стало быть там и надо рассматривать дело по подсудности. Кстати, в районном суде уже с недавних пор рассматривают другое дело о субсидиях АПК с участием Ялхороева. Теперь фермер будет появляться в суде в два раза чаще», — информируют слухачи.

В середине октября следователи заявили, что закончили дело против фермера, который якобы обманул чиновников областного департамента АПК на 3,3 миллиона рублей с субсидиями. Им оказался бывший депутат одной из сельских дум Мишкинского района, фермер Исмаил Ялхороев.

Бизнесмены из похоронной сферы охотятся за красивыми автономерами Фото: Илья Московец © URA.RU

Похоронщики продолжают охоту за автономерами

Курганцы утверждают, что сотрудники одной из похоронных фирм области продолжают искать и договариваться о передаче автомобильных госномеров с символическими цифрами. «Номера с цифрой 200 до сих пор под прицелом похоронщиков. Недавно один из горожан, устав от их назойливых предложений уступить такой номер, поменял его в соответствующих органах. Его уверили, что номер пройдет полугодовой период охлаждения и не будет в обращении. Однако уже спустя пару месяцев он встретил его на катафалке во время похорон знакомого человека. Так что другим владельцам подобных госномеров — приготовиться», — предупреждают горожане.

Заводчане покупают квартиры в Москве и Питере

Работники курганских заводов думают о будущем и вкладывают деньги в недвижимое имущество. Правда жилье находится далеко за пределами Кургана. «Работают на заводе здесь, а покупают квартиры в столицах, некоторые сдают, а у многих просто жилье пустое стоит, рассказывают, что это на будущее, когда выйдут на пенсию — уедут жить в большие города», — судачат горожане.

Прорабу дорожников грозит штраф из-за строительства дороги

Сплетники вспоминают, как сотрудник дорожного подрядчика нарвался на неприятности накануне визита в район губернатора Вадима Шумкова. «В поселке Красный Октябрь Каргапольского округа спешно строили дорогу перед визитом губернатора, который должен был приехать на проверку построенной школы. Сам же Шумков и распорядился в прошлом году отремонтировать покрытие „подуставшей дороги“. При ремонте прораб не установил три необходимых дорожных знака на одном из поворотов. Нагрянувшая за неделю до приезда главы региона инспекция не замедлила составить протокол о несоблюдении требований о безопасности дорожного движения. Теперь дорожнику грозит штраф от 20 тысяч — может получиться неприятный бонус к контракту», — говорят местные.

Продолжение после рекламы

Вандалы ломают «дворники» на машинах горожан Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Во дворах появились охотники за «дворниками»

В Кургане стали орудовать вандалы. В некоторых дворах невозможно оставить машину на парковке, кому-то «с мясом» вырывают дворники, кому-то на лобовое стекло прилетают зимние заготовки. В одном дворе есть мужчина, которому не нравится, что на, по его мнению, частной территории кто-то паркуется, и он уже несколько раз ломал дворники на чужих автомобилях», — жалуются горожане. Другие автолюбители разыскивают злоумышленников, с балконов сбрасывающих на машины зимние заготовки. Пострадавшие сейчас ищут свидетелей, чтобы наказать вредителей по закону.

На ремонтируемом почтамте заметили кривые элементы

Слухачи комментируют проходящий в Кургане ремонт главпочтамта, отмечая очевидные ляпы отделочников. «Безусловно, хорошо, что историческое здание в центре наконец-то стали обновлять и ремонтировать. Но при этом стоит следить за качеством на сделанных участках. Так, из трех треугольных сандриков на центральных окнах второго этажа, левый архитектурный элемент выглядит небрежно наляпанной конструкцией. Без слез не взглянешь», — подметили косяки любители красоты.