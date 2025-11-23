Елена Камшилова с сестрой обвиняются в десятках случаев автоподстав Фото: Игорь Меркулов

В Кургане прошел год с тех пор, как общественность была взбудоражена задержанием и последующим арестом группы местных жителей. Среди них были Марина и Елена Камшиловы — их многие курганские водители считают автоподставщицами. Что произошло за год и в чем обвиняют сестер и их вероятных подельников — в материале URA.RU.

Дело сестер Камшиловых

В конце ноября 2024 года сотрудники полиции задержали сестер Елену и Марину Камшиловых. По Кургану пронеслись слухи, что их подозревают в организации массовых автоподстав. Вместе с ними были задержаны несколько человек. В ведомстве сообщили, что обвинения связаны с мошенничеством в сфере автострахования и инсценировкой ДТП для получения страховых выплат. Преступления якобы совершались организованно, группой лиц.

Первые обвинения

По версии следствия, количество эпизодов автоподстав составляло несколько десятков, а общий ущерб оценивался в сотни тысяч рублей. Один из эпизодов, инсценированный в ноябре 2024 года, связан с ДТП между автомобилем 28-летнего курганца и транспортом подозреваемых. Под предлогом возмещения ущерба преступники якобы завладели 50 тысячами рублей.

Аресты

Органы следствия вышли с ходатайством об избрании меры пресечения участникам задержанной группы. Слушания в суде прошли 28 ноября 2024 года. Суд отправил трех человек под домашний арест. Основные обвиняемые — сестры Камшиловы — были помещены под стражу. Женщины свою вину не признавали и просили о домашнем аресте. Однако, их увезли отбывать меру пресечения в СИЗО города Шадринска.

Новые дела

В период с декабря 2024 года по январь 2025 года были возбуждены дополнительные уголовные дела по статье о мошенничестве. В ходе расследования проведены обыски, в результате которых изъято более 20 автомобилей, банковские карты, телефоны и оргтехника.

Следствие утверждало, что преступная группа использовала учебные автомобили и создавала сложные ситуации на дорогах с односторонним движением для организации подставных аварий. Это позволяло им систематически инсценировать ДТП и получать незаконные страховые выплаты.

Сбор доказательств

К январю 2025 года следствие значительно усилилось. Велся активный сбор доказательств, проводились экспертизы и анализ изъятой техники. Объем материалов составил несколько десятков томов.

Некоторые фигуранты уголовного дела признали свою вину и начали сотрудничать со следствием, частично возмещая ущерб страховщикам. Однако сестры Камшиловы свою вину не признавали.

Продление меры пресечения

В марте 2025 года суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для сестер Камшиловых до 19 мая 2025 года. Позже арест был продлен до августа 2025 года. Обвинения касались уже 36 эпизодов мошенничества и попыток мошенничества. Всего было возбуждено 39 уголовных дел.

Август 2025 года ознаменовался новым продлением ареста сестер. Следствие продолжало расширять круг подозреваемых и эпизодов, проводилось множество допросов и экспертиз. В рамках расследования под арест попали еще несколько человек, всего по делу проходят 11 подозреваемых

Выпустили из СИЗО

В сентябре 2025 года Курганский областной суд принял решение об изменении меры пресечения. Сестер отпустили из СИЗО, смягчив меру пресечения. Камшиловы были помещены под домашний арест. Осенью фигуранты дела приступили к изучению обвинительного заключения. Когда все обвиняемые ознакомятся с томами, дела передадут в суд.

Обвинения против сестер

Елена Камшилова обвиняется в организации массовых автоподстав и мошенничестве в сфере автострахования (часть 4 статьи 159.5 УК РФ). Она подозревается в участии в организованной группе, которая инсценировала ДТП для получения страховых выплат.

Марина Камшилова обвиняется по тем же статьям, что и Елена. Помимо этого, против нее возбуждено отдельное уголовное дело по статье об умышленном причинении легких телесных повреждений из хулиганских побуждений (статья 115 УК РФ). Марина также не признает вину по основным эпизодам дела. В общей сложности по делу фигурирует около 39 эпизодов мошенничества с автоподставами.

Краткие итоги года