Как Курган потерял троллейбусы: история одного масштабного банкротства

В лучшие годы на 10 городских маршрутов ежедневно выходило 55 машин Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ровно шесть десятилетий назад, 23 ноября, город впервые увидел на своих улицах машины ЗИУ-5, и сегодня курганскому троллейбусному движению могло бы исполниться 60 лет. Но вместо торжественного юбилея курганцы вспоминают историю транспорта, который прошел путь от главного городского перевозчика до банкрота, распроданного по частям и сданного в утиль. Подробности в материале URA.RU.

Рождение легенды и первые пассажиры

Троллейбус №4 ехал от Вокзала до Заозерного Фото: Игорь Меркулов © URA.RU





История курганского электротранспорта началась 23 ноября 1965 года. В тот день в 16:30 у Дворца культуры строителей выстроилась колонна новеньких троллейбусов, а председатель горисполкома Геннадий Махалов торжественно перерезал алую ленточку. После митинга, на котором выступили партийные лидеры и строители, машины приняли на борт своих первых 750 пассажиров.

Троллейбусы на улицах Кургана. 1960-е годы Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей





Три машины отправились к Уралсельмашу, еще три — в сторону КМЗ. Регулярное же движение стартовало на следующее утро, 24 ноября, ровно в 6 часов. На линию вышли четыре троллейбуса ЗИУ-5, которые начали курсировать по маршрутам, связывавшим крупнейшие заводы города: «Курганхиммаш», «Уралсельмаш» и КМЗ.

Эпоха активного строительства и расцвета

В апреле 2015 года на линии оставалось всего около 20 троллейбусов, обслуживающих три маршрута. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU





Развитие сети шло стремительными темпами. Уже к моменту запуска в городе функционировали две тяговые подстанции и более 26 километров контактной сети, а парк насчитывал 10 машин. Инфраструктура продолжала расширяться: в 1968 году построили третью подстанцию и почти 10 километров линий, а в 1972 году введение четвертой подстанции позволило увеличить общую протяженность сети до 46,8 километра. Электротранспорт пришел в аэропорт, поселок Сиреневый и Заозерный жилой массив. Пик востребованности троллейбуса пришелся на середину двухтысячных годов. Статистика 2005 года фиксировала ежедневный выход на линию 55 машин, которые работали на 10 городских маршрутах и перевозили более 70 тысяч курганцев в день.

Кризис, долги и остановка сердца системы

Пикет не спас МУП ГЭТ от банкротства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU





Проблемы начали накапливаться после ряда реорганизаций. Созданное в 2009 году МУП «Городской электротранспорт» не смогло справиться с экономическими трудностями. К концу 2014 года предприятие накопило критическую задолженность около 100 миллионов рублей и само инициировало процедуру банкротства. Агония длилась несколько месяцев, пока 29 апреля 2015 года в 10 часов утра движение не остановилось окончательно. Причиной стало отключение тяговой подстанции № 2 из-за долгов по аренде, что парализовало ключевые участки сети. На момент закрытия на трех оставшихся маршрутах работало всего около 20 троллейбусов.

Ликвидация и распродажа наследия

Большинство выкупленных троллейбусов новые владельцы не смогли перепродать и отправили в утиль Фото: Транспорт фото



