В Кургане продают чистые удостоверения и награды коммунистов по цене шаурмы. Скрин

23 ноября 2025 в 04:07
Курганец распродает партийные медали КПРФ по 400 рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана продает медали КПРФ по очень низкой цене — примерно как популярный фастфуд. К каждому знаку прилагается пустое удостоверение, которое покупатель может заполнить сам. Объявление размещено на одном из популярных сайтов.

Награды КПРФ продаются за 400 рублей

Фото: Сайт с объявлениями


«Награды КПРФ. Состояние: Новое. Цена за штуку 400 рублей», — указано в тексте объявления на платформе. Объявление было размещено в середине ноября и набрало несколько сотен просмотров. Несколько пользователей уже купили себе медали КПРФ.


Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана выставил на продажу редкий 17-вековой старообрядческий псалтырь, напечатанный на кириллице в Почаевской типографии, оценив его в 110 тыс. рублей. Он готов обменять книгу на сельскохозяйственную технику, например мотоблок, мини-трактор или старые автомобили ГАЗ-69, ЛуАЗ. Книга требует переплета, часть страниц укорочена или отсутствует.

