Курганец распродает партийные медали КПРФ по 400 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Кургана продает медали КПРФ по очень низкой цене — примерно как популярный фастфуд. К каждому знаку прилагается пустое удостоверение, которое покупатель может заполнить сам. Объявление размещено на одном из популярных сайтов.

Награды КПРФ продаются за 400 рублей Фото: Сайт с объявлениями





«Награды КПРФ. Состояние: Новое. Цена за штуку 400 рублей», — указано в тексте объявления на платформе. Объявление было размещено в середине ноября и набрало несколько сотен просмотров. Несколько пользователей уже купили себе медали КПРФ.



