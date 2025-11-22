На трассе Курганской области произошли две аварии подряд. Фото
Две аварии подряд зафиксированы на трассе под Курганом
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
На автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган зафиксированы сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из инцидентов погиб человек, а второй участник движения получил ранения. Об этом сообщают СМИ.
«Сегодня два автомобиля съехали в кювет. В первой аварии погиб человек, еще один получил травмы. Во второй пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК-Курган». Аварии случились на указанной трассе одна за другой. Оба транспортных средства в результате происшествий покинули пределы проезжей части.
Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию
Фото: ГТРК-Курган
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области из-за ледяного дождя, мокрого снега, перепадов температуры и сильного ветра временно ограничили движение пассажирского транспорта, автобусов и тяжёлых грузовиков на всех федеральных и региональных дорогах. Ограничения ввели с 18:30, срок их действия пока не определён. Дорожные службы работают над устранением последствий непогоды.
