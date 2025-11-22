Две аварии подряд зафиксированы на трассе под Курганом Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

На автомобильной дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган зафиксированы сразу два дорожно-транспортных происшествия. В одном из инцидентов погиб человек, а второй участник движения получил ранения. Об этом сообщают СМИ.

«Сегодня два автомобиля съехали в кювет. В первой аварии погиб человек, еще один получил травмы. Во второй пострадавших нет», — сообщает telegram-канал «ГТРК-Курган». Аварии случились на указанной трассе одна за другой. Оба транспортных средства в результате происшествий покинули пределы проезжей части.





1/2 Ледяной дождь осложнил дорожную ситуацию Фото: ГТРК-Курган



