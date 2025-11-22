Ледяной дождь в Кургане: трассы перекрыты, автобусы вылетают с дорог

Ледяной дождь превратил Курган в каток Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 22 ноября Курганскую область накрыл ледяной дождь, что уже привело к ДТП с пассажирским автобусом в областном центре. Из-за критического обледенения дорог ГАИ ввела полный запрет на движение автобусов и грузовиков на всех федеральных и региональных трассах, сроки снятия которого пока не определены. Подробности в материале URA.RU.

Что такое ледяной дождь?





Курганская область столкнулась с одним из самых коварных атмосферных явлений — ледяным дождем, который в считанные часы превратил городские дороги в каток. Ледяной, или замерзающий дождь представляет собой осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Механизм образования этой природной аномалии прост, но разрушителен. Снежинки, пролетая через слой теплого воздуха в верхних слоях атмосферы, тают и превращаются в капли дождя. Однако у самой земли они попадают в холодный приземный слой, где температура опускается ниже нуля. Капли не успевают замерзнуть в полете, но становятся переохлажденными. Мгновенная кристаллизация происходит лишь в момент удара о твердые поверхности — асфальт, ветки деревьев или провода, которые тут же покрываются плотной ледяной коркой.

География ледяного дождя

Ледяной дождь был отмечен на многих станциях Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





Метеорологическая обстановка в Курганской области начала стремительно ухудшаться во второй половине дня. Согласно данным официальных наблюдений на 17 часов вечера, опасное явление было зафиксировано сразу в трех точках региона. Ледяной дождь накрыл областной центр — город Курган, а также был отмечен метеостанциями в селе Памятное и городе Шумихе. Это явление было отмечено в соседней Тюмени.

Дороги закрыты на неопределенный срок

Реакция на погодную угрозу последовала незамедлительно. Госавтоинспекция региона объявила о введении масштабных ограничений на передвижение транспорта. Запрет вступил в силу 22 ноября в 18:30. Ограничительные меры коснулись всех автомобильных дорог общего пользования как федерального, так и регионального значения, проходящих через территорию Курганской области. Под временный запрет попало движение пассажирского транспорта, всех видов автобусов, а также грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

ГАИ закрыла все дороги Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU





В официальном сообщении ведомства указывается, что причиной такого жесткого решения стали неблагоприятные погодные условия, включающие дождь, мокрый снег, резкие перепады температуры и сильный ветер. Эти факторы привели к образованию зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности. Дорожно-эксплуатационные организации уже приступили к устранению последствий стихии, однако точные время и дата снятия ограничений пока не известны — они будут объявлены дополнительно, исходя из погодной ситуации.

Первые последствия: авария с автобусом в Северном

Автобус занесло на скользкой дороге во время ледяного дождя Фото: Короче, Курган





Гололед уже стал причиной дорожных происшествий с участием общественного транспорта в областном центре. Вечером в микрорайоне Северный, в непосредственной близости от школы № 9, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса № 51 не смог удержать тяжелую машину на обледенелой дороге. В результате потери управления автобус занесло, он выехал с проезжей части на тротуар и остановился только после столкновения с опорой линии электропередачи. На данный момент информация о количестве пассажиров в салоне и наличии пострадавших отсутствует.

Битва прогнозов: ожидание против реальности

Ситуация с ледяным дождем выявила серьезные расхождения в метеорологических прогнозах. Официальная сводка Курганского ЦГМС на эти сутки не предвещала серьезных катаклизмов. В прогнозе ведомства значилась облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а опасные и неблагоприятные явления в графе прогноза для Курганской области и вовсе отсутствовали.

Официальные синоптики не ожидали ледяной дождь Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU



