Ледяной дождь в Кургане: трассы перекрыты, автобусы вылетают с дорог

Ледяной дождь превратил Курган в каток
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Вечером 22 ноября Курганскую область накрыл ледяной дождь, что уже привело к ДТП с пассажирским автобусом в областном центре. Из-за критического обледенения дорог ГАИ ввела полный запрет на движение автобусов и грузовиков на всех федеральных и региональных трассах, сроки снятия которого пока не определены. Подробности в материале URA.RU.
Что такое ледяной дождь?
Курганская область столкнулась с одним из самых коварных атмосферных явлений — ледяным дождем, который в считанные часы превратил городские дороги в каток. Ледяной, или замерзающий дождь представляет собой осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Механизм образования этой природной аномалии прост, но разрушителен. Снежинки, пролетая через слой теплого воздуха в верхних слоях атмосферы, тают и превращаются в капли дождя. Однако у самой земли они попадают в холодный приземный слой, где температура опускается ниже нуля. Капли не успевают замерзнуть в полете, но становятся переохлажденными. Мгновенная кристаллизация происходит лишь в момент удара о твердые поверхности — асфальт, ветки деревьев или провода, которые тут же покрываются плотной ледяной коркой.
География ледяного дождя
Ледяной дождь был отмечен на многих станциях Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Метеорологическая обстановка в Курганской области начала стремительно ухудшаться во второй половине дня. Согласно данным официальных наблюдений на 17 часов вечера, опасное явление было зафиксировано сразу в трех точках региона. Ледяной дождь накрыл областной центр — город Курган, а также был отмечен метеостанциями в селе Памятное и городе Шумихе. Это явление было отмечено в соседней Тюмени.
Дороги закрыты на неопределенный срок
Реакция на погодную угрозу последовала незамедлительно. Госавтоинспекция региона объявила о введении масштабных ограничений на передвижение транспорта. Запрет вступил в силу 22 ноября в 18:30. Ограничительные меры коснулись всех автомобильных дорог общего пользования как федерального, так и регионального значения, проходящих через территорию Курганской области. Под временный запрет попало движение пассажирского транспорта, всех видов автобусов, а также грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
ГАИ закрыла все дороги Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В официальном сообщении ведомства указывается, что причиной такого жесткого решения стали неблагоприятные погодные условия, включающие дождь, мокрый снег, резкие перепады температуры и сильный ветер. Эти факторы привели к образованию зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности. Дорожно-эксплуатационные организации уже приступили к устранению последствий стихии, однако точные время и дата снятия ограничений пока не известны — они будут объявлены дополнительно, исходя из погодной ситуации.
Первые последствия: авария с автобусом в Северном
Автобус занесло на скользкой дороге во время ледяного дождя
Фото: Короче, Курган
Гололед уже стал причиной дорожных происшествий с участием общественного транспорта в областном центре. Вечером в микрорайоне Северный, в непосредственной близости от школы № 9, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Водитель автобуса № 51 не смог удержать тяжелую машину на обледенелой дороге. В результате потери управления автобус занесло, он выехал с проезжей части на тротуар и остановился только после столкновения с опорой линии электропередачи. На данный момент информация о количестве пассажиров в салоне и наличии пострадавших отсутствует.
Битва прогнозов: ожидание против реальности
Ситуация с ледяным дождем выявила серьезные расхождения в метеорологических прогнозах. Официальная сводка Курганского ЦГМС на эти сутки не предвещала серьезных катаклизмов. В прогнозе ведомства значилась облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, а опасные и неблагоприятные явления в графе прогноза для Курганской области и вовсе отсутствовали.
Официальные синоптики не ожидали ледяной дождь
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
В противовес официальным данным, альтернативные источники предупреждали о надвигающейся угрозе. Метеорологический telegram-канал «Погода 45» заранее опубликовал информацию о том, что вечером 22 ноября начнется неблагоприятный период, который продлится до утра 24 ноября. Независимый прогноз указывал на смешанные осадки, включая именно ледяной дождь, мокрый снег и порывы ветра до 12 метров в секунду. Согласно этим данным, в ближайшие дни Курган ждут температурные качели: днем 23 ноября воздух прогреется до плюс шести градусов, что превратит лед в воду, но уже к ночи 24 ноября осадки перейдут в фазу снега, что может вновь осложнить дорожную обстановку.
