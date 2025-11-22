Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Рекламы в Кургане будет еще больше

В Кургане выросло число рекламных билбордов
23 ноября 2025 в 02:01
За 10 лет число рекламных щитов в Кургане выросло в 6,5 раза

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за последние три месяца увеличилось количество рекламных конструкций. К ноябрю 2025 года их общее число достигло 653 единиц, что на 11 больше, чем летом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные администрацией города.

«Количество рекламных конструкций в Кургане на 18 ноября 2025 — 653. В июле 2025 года в городе насчитывалось 642 рекламных конструкции», — сообщает корреспондент URA.RU, изучивший реестр рекламных конструкций администрации Кургана.

Отмечается, что десять лет назад рекламных конструкций в городе было в 6,5 раза меньше — около сотни. Большинство из них представляют собой стационарные билборды, которые размещены вдоль ключевых транспортных артерий города, таких как шоссе Тюнина, проспект Конституции и проспект Голикова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане утвердили единый стиль адресных табличек. Для разных типов застройки вводятся большие, малые и компактные указатели, а для исторических зданий — отдельные формы с возможностью указания старых названий улиц. Таблички будут делать из ударопрочного светопроницаемого АБС-пластика, в основном в бело-синей гамме, и размещать на высоте 2,5–3,5 метра.

