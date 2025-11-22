Рекламы в Кургане будет еще больше

За 10 лет число рекламных щитов в Кургане выросло в 6,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за последние три месяца увеличилось количество рекламных конструкций. К ноябрю 2025 года их общее число достигло 653 единиц, что на 11 больше, чем летом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные администрацией города.

«Количество рекламных конструкций в Кургане на 18 ноября 2025 — 653. В июле 2025 года в городе насчитывалось 642 рекламных конструкции», — сообщает корреспондент URA.RU, изучивший реестр рекламных конструкций администрации Кургана.

Отмечается, что десять лет назад рекламных конструкций в городе было в 6,5 раза меньше — около сотни. Большинство из них представляют собой стационарные билборды, которые размещены вдоль ключевых транспортных артерий города, таких как шоссе Тюнина, проспект Конституции и проспект Голикова.

