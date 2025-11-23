В Кургане 979 человек расселят из аварийных домов

Жители ветхих домов получат новые квартиры в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По программе расселения горожан из аварийных домов в Кургане новое жилье получат 979 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

«Проживание граждан в аварийных домах в Кургане представляет угрозу их жизни и здоровью. В программу расселения включены 53 дома, где проживают 979 человек», — указано в постановлении горадминистрации.

Программа по переселению продлится до 2030 года. Примерный объем финансирования составит 1 173 469 942,94 рубля, отмечается в документе.

