Сняли ограничения на курганских дорогах, которые вводили из-за гололеда

23 ноября 2025 в 09:18
Дороги открыли в Курганской области

Фото: Илья Московец © URA.RU

Временные ограничения для движения транспорта на дорогах в Курганской области отменены. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. Они вводились из-за гололеда.

«Введенное временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузовых машин на дорогах — снято. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Ограничения вводились в регионе 22 ноября в 18:30 из ‑за непогоды. В области прошел ледяной дождь.

