Сняли ограничения на курганских дорогах, которые вводили из-за гололеда
23 ноября 2025 в 09:18
Дороги открыли в Курганской области
Фото: Илья Московец © URA.RU
Временные ограничения для движения транспорта на дорогах в Курганской области отменены. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. Они вводились из-за гололеда.
«Введенное временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузовых машин на дорогах — снято. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Ограничения вводились в регионе 22 ноября в 18:30 из ‑за непогоды. В области прошел ледяной дождь.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал