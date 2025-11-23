Сняли ограничения на курганских дорогах, которые вводили из-за гололеда

Дороги открыли в Курганской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Временные ограничения для движения транспорта на дорогах в Курганской области отменены. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. Они вводились из-за гололеда.

«Введенное временное ограничение для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузовых машин на дорогах — снято. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».